Dorota Chotecka ma 59 lat i właśnie zrzuciła prawie wszystko. Zapozowała w stroju kąpielowym i z półnagim mężem

Dorota Chotecka jest bardzo aktywna w sieci, a konkretnie na Instagramie. To tam publikuje pełne żartów filmiki z mężem, a ich słowne przepychanki śledzi całkiem sporo, bo aż 127 tys. internautów. Ostatnio jednak aktorka postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i pokazać wielbicielom, jak spędza urlop.

Jest gorąco! I dosłownie, i w przenośni, bo Pazurowie polecieli pod palmy, a Chotecka zdecydowała się pokazać kilku ujęć w obcisłym kostiumie kąpielowym. Ma 59 lat i prezentuje się bosko!

Zobacz także: Radosław Pazura i Dorota Chotecka NIGDY nie pokazali twarzy córki. Dziewczyna ma już 18 lat, a fani jej rodziców nie wiedzą, jak wygląda

Dorota Chotecka nie wygląda na swój wiek

Dorota Chotecka w marcu skończyła 59 lat i wielkimi krokami zbliża się do sześćdziesiątki, ale czy wygląda na osobę, która zaraz wejdzie w wiek emerytalny? Zdecydowanie nie! Piękna gwiazda "Miodowych lat" jest szczupła i szalenie zadbana. Do zdjęć bez skrępowania pozuje w samej koszuli czy stroju kąpielowym. Nie musi zakrywać ciała, ale na co dzień nosi się znacznie skromniej niż na wakacjach.

Zobacz także: Dorota Chotecka nie chciała brać ślubu z Radosławem Pazurą. Miała poważny powód

Na najnowszych zdjęciach widać Chotecką, która leży na plaży wtulona w męża. Zakochani są razem od dekad i nadal za sobą szaleją. Kiedy Dorota Chotecka poznała Radosława Pazurę, oboje byli bardzo młodzi. Były lata 90., młodzi aktorzy jeszcze studiowali. Po raz pierwszy spotkali się w łódzkiej szkole filmowej. Najpierw łączyła ich tylko nauka, ale wkrótce stało się jasne, że wspólna pasja do filmu to nie wszystko. Uczucie między tą dwójką rozpaliło się 35 lat temu i trwa do dziś!

Zobacz także: Dorota Chotecka zdradziła sekret udanego małżeństwa. Odważne słowa

Małżonkowie doczekali się córki, która obecnie ma 18 lat. Sądząc po tym, co pisze Chotecka, to ona robi mamie wszystkie piękne fotki, które można znaleźć na instagramowym profilu Doroty.

Jeśli masz zdrowie i rodzinę obok, to masz wszystko. Chwilo trwaj! Co tu komentować… jest bosko! - mogą przeczytać internauci przy fotkach z urlopu.

Zobacz także: Pikantne okładki "Playboya"! Religijna Dorota Chotecka i Justyna Steczkowska nie do poznania. Pamiętacie?! Bardzo dużo zdjęć

Dorota Chotecka w kostiumie kąpielowym. WOW!

Klara Pazura jest autorką uroczych zdjęć i filmów z jej zakochanymi w sobie rodzicami w roli głównej. Ale są też ujęcia Choteckiej w kostiumie kąpielowym, w którym gwiazda wygląda smukło i młodzieńczo. Widać, że córka aktorskiej pary ma dobre oko! Zobaczcie sami w naszej GALERII.

Zobacz także: Wyszło na jaw, dlaczego Dorota Chotecka zmieniła nazwisko. Ta odpowiedź was zaskoczy

Zobacz więcej zdjęć. Gwiazdy poszły na całość na okładkach "Playboya". Gorąco!

Dorota Chotecka o relacji z Radosławem Pazurą. To jest ważne w ich związku! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.