Kto wygra Eurowizję? Polscy fani wybrali faworyta. Ten kraj czeka na triumf już dwie dekady

Kamil Polewski
2026-04-30 21:17

Zbliża się jubileuszowy, 70. Konkurs Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Finał zaplanowano na 16 maja. O wygraną powalczą artyści z 35 państw, w tym reprezentująca Polskę Alicja Szemplińska. Jak potoczą się losy tegorocznej rywalizacji? Polscy fani ze Stowarzyszenia OGAE już wytypowali swojego zdecydowanego faworyta do zwycięstwa.

Eurowizja 2026
Eurowizja 2026: Albania - Alis Eurowizja 2026: Armenia - Simón Eurowizja 2026: Australia - Delta Goodrem Eurowizja 2026: Austria - Cosmó
Galeria zdjęć 35

Tradycyjnie sympatycy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska dokonali oceny tegorocznych kompozycji konkursowych. Dziesięć najwyżej ocenionych utworów otrzymało noty w ramach globalnego rankingu OGAE Poll, który niezmiennie od 2007 roku wyłania ulubieńca eurowizyjnej widowni przed właściwym finałem.

Faworyci Eurowizji 2026 według polskich fanów. Kto na podium?

Obecnie trwa wiele typowań, których celem jest wskazanie najsilniejszych utworów spośród 35 propozycji w stawce Eurowizji 2026. Jednocześnie dziennikarze i firmy bukmacherskie aktywnie próbują przewidzieć, jak rozłożą się ostateczne głosy oddane przez profesjonalne jury oraz publiczność.

Na czele większości zestawień plasuje się Finlandia, która jednocześnie zyskała największe uznanie wśród członków OGAE Polska. Znana skrzypaczka Linda Lampenius oraz wokalista Pete Parkkonen zgromadzili od rodzimych fanów pokaźną sumę 1050 punktów. Na drugiej pozycji znalazł się duński wykonawca Søren Torpegaard Lund z wynikiem 940 punktów. Trzeci najwyższy wynik podzieliły ze sobą dwie artystki: reprezentująca Australię Delta Goodrem oraz szwedzka piosenkarka Felicia – obie zgromadziły na swoim koncie po 682 punkty.

"Uważam, że wyniki OGAE Poll 2026 są interesującym odzwierciedleniem nastrojów fanów, ale nie stanowią jednoznacznej prognozy wyniku Konkursu Piosenki Eurowizji. Wysoka pozycja Finlandii potwierdza jej popularność wśród eurowizyjnej społeczności, jednak ostateczne rozstrzygnięcia przynoszą czasem niespodzianki" - mówi Tomasz Lener, prezes OGAE Polska.

Finlandia największym faworytem. Pełna dziesiątka polskiego rankingu

Oto pełne zestawienie dziesięciu najwyżej ocenionych państw w tegorocznym polskim głosowaniu OGAE Poll 2026:

  1. Finlandia - Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekiheitin"
  2. Dania - Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"
  3. Australia - Delta Goodrem - "Eclipse"
  4. Szwecja - Felicia - "My system"
  5. Grecja - Akylas - "Ferto"
  6. Albania - Alis - "Nân"
  7. Mołdawia - Satoshi - "Viva, Moldova!"
  8. Bułgaria - Dara - "Bangaranga"
  9. Czechy - Daniel Zizka - "Crossroads"
  10. Czarnogóra - Tamara Živković - "Nova zora"

Fiński duet dominuje również w głosowaniach innych narodowych oddziałów OGAE, stając się głównym kandydatem do zwycięstwa w całym międzynarodowym zestawieniu. Zwycięstwo w Wiedniu oznaczałoby dla Finlandii powrót na eurowizyjny tron dokładnie po 20 latach od legendarnego triumfu grupy Lordi. Warto zaznaczyć, że w 18-letniej historii plebiscytu OGAE Poll fani prawidłowo wytypowali zwycięzcę sześć razy. Polska propozycja – "Pray" w wykonaniu Alicji Szemplińskiej – podobnie jak utwory kilkunastu innych reprezentantów, nie zdobyła do tej pory ani jednego punktu w fanowskim rankingu.

Eurowizja 2026: kiedy finał?

Tegoroczny, 70. Konkurs Piosenki Eurowizji zaplanowano na 12, 14 i 16 maja. Artyści będą rywalizować o główną nagrodę w wiedeńskiej Wiener Stadthalle, jako że to reprezentant Austrii odniósł zwycięstwo w minionym roku. Widzowie zobaczą występy przedstawicieli zaledwie 35 państw, co stanowi najniższą frekwencję od 2003 roku. Ten zauważalny spadek liczby uczestników jest bezpośrednim efektem głośnego bojkotu po dopuszczeniu do rywalizacji reprezentanta Izraela. W biało-czerwonych barwach na wiedeńskiej scenie zaprezentuje się Alicja Szemplińska ze swoją konkursową propozycją zatytułowaną "Pray".

Sonda
Eurowizja 2026. Jakie miejsce dla Polski zajmie Alicja Szemplińska?
Alicja Szemplińska przed wyjazdem na Eurowizję 2026
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

