Akylas z Grecji faworytem Eurowizji 2026. Utwór "Ferto" ukrywa smutną przeszłość artysty

Adrian Rybak
2026-04-18 11:30

Akylas to tegoroczny reprezentant Grecji na Eurowizji 2026, który wystąpi w Wiedniu z utworem zatytułowanym "Ferto". Eksperci zgodnie wskazują go jako jednego z głównych faworytów całego konkursu. Ewentualny triumf przyniósłby Grekom pierwsze zwycięstwo od 2005 roku. Sprawdzamy przeszłość obiecującego wokalisty oraz ukryte dno jego chwytliwej kompozycji.

Kim jest Akylas, reprezentant Grecji na Eurowizji 2026?

Akilas Mitilineo, posługujący się pseudonimem Akylas, zyskał ogromne uznanie greckiej publiczności w 2024 roku dzięki przebojowi "Atelié". Młody wokalista pierwsze kroki w świecie dźwięków stawiał w serreskiej Szkole Muzycznej, a swój warsztat sceniczny szlifował na zajęciach teatralnych. Po przeprowadzce do stolicy kraju artysta podbił serca internautów za sprawą świetnie przyjmowanych coverów publikowanych w serwisie TikTok. Społeczność błyskawicznie doceniła jego wszechstronny talent i umiejętność łączenia nowoczesnych, wielokulturowych brzmień z tradycyjnymi greckimi motywami. Wokalista otwarcie mówi o swojej queerowej tożsamości. Podczas nadchodzącej Eurowizji 2026 muzyk wykona utwór "Ferto", z którym całkowicie zdeklasował rywali na etapie krajowych eliminacji.

O czym opowiada piosenka "Ferto" na Eurowizji 2026?

Grecki wokalista stawia na pozornie lekką formę, jednak pod chwytliwą melodią ukrywa bardzo poważny przekaz. Inspirację czerpał bezpośrednio z własnego dzieciństwa, spędzonego w niezwykle ubogim domu. Tekst utworu stanowi osobistą opowieść o wszystkich rzeczach niedostępnych dla niego i jego matki ze względu na chroniczny brak pieniędzy.

Ta piosenka opowiada o nadmiernym konsumpcjonizmie i chciwości. Jest o rzeczach, które marzyłem robić, gdy byłem dzieckiem i których wtedy nie miałem. To przesłanie dla wszystkich dzieci, które są w podobnej sytuacji - mówi Akylas w wywiadach.

70. Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 w Wiedniu

Jubileuszowa, siedemdziesiąta odsłona imprezy zagości w wiedeńskim obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zaplanowano na 12 i 14 maja 2026 roku, natomiast ostatecznego zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16 maja. Austria przejęła rolę gospodarza dzięki ubiegłorocznemu triumfowi artysty JJ z utworem "Wasted Love". Będzie to najmniejsze widowisko od 2003 roku, gromadzące reprezentantów zaledwie 35 państw. Pięć krajów ostatecznie zbojkotowało muzyczny konkurs ze względu na udział Izraela.

