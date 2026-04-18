Akylas z Grecji faworytem Eurowizji 2026. Utwór "Ferto" ukrywa smutną przeszłość artysty

Kim jest Akylas, reprezentant Grecji na Eurowizji 2026?

Akilas Mitilineo, posługujący się pseudonimem Akylas, zyskał ogromne uznanie greckiej publiczności w 2024 roku dzięki przebojowi "Atelié". Młody wokalista pierwsze kroki w świecie dźwięków stawiał w serreskiej Szkole Muzycznej, a swój warsztat sceniczny szlifował na zajęciach teatralnych. Po przeprowadzce do stolicy kraju artysta podbił serca internautów za sprawą świetnie przyjmowanych coverów publikowanych w serwisie TikTok. Społeczność błyskawicznie doceniła jego wszechstronny talent i umiejętność łączenia nowoczesnych, wielokulturowych brzmień z tradycyjnymi greckimi motywami. Wokalista otwarcie mówi o swojej queerowej tożsamości. Podczas nadchodzącej Eurowizji 2026 muzyk wykona utwór "Ferto", z którym całkowicie zdeklasował rywali na etapie krajowych eliminacji.

O czym opowiada piosenka "Ferto" na Eurowizji 2026?

Grecki wokalista stawia na pozornie lekką formę, jednak pod chwytliwą melodią ukrywa bardzo poważny przekaz. Inspirację czerpał bezpośrednio z własnego dzieciństwa, spędzonego w niezwykle ubogim domu. Tekst utworu stanowi osobistą opowieść o wszystkich rzeczach niedostępnych dla niego i jego matki ze względu na chroniczny brak pieniędzy.

Ta piosenka opowiada o nadmiernym konsumpcjonizmie i chciwości. Jest o rzeczach, które marzyłem robić, gdy byłem dzieckiem i których wtedy nie miałem. To przesłanie dla wszystkich dzieci, które są w podobnej sytuacji - mówi Akylas w wywiadach.

70. Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 w Wiedniu

Jubileuszowa, siedemdziesiąta odsłona imprezy zagości w wiedeńskim obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zaplanowano na 12 i 14 maja 2026 roku, natomiast ostatecznego zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16 maja. Austria przejęła rolę gospodarza dzięki ubiegłorocznemu triumfowi artysty JJ z utworem "Wasted Love". Będzie to najmniejsze widowisko od 2003 roku, gromadzące reprezentantów zaledwie 35 państw. Pięć krajów ostatecznie zbojkotowało muzyczny konkurs ze względu na udział Izraela.