Przeprowadziła głośny wywiad z Martą Nawrocką. Dopiero teraz ujawniła kulisy

Pierwsza dama Marta Nawrocka udzieliła kontrowersyjnego wywiadu stacji TVN24, co wywołało szerokie poruszenie i liczne komentarze, często negatywne, dotyczące jej stresu i braku konkretnych odpowiedzi.

Joanna Kryńska, dziennikarka prowadząca wywiad, "spodziewała się" dużego rozgłosu i podkreśliła, że celem było poznanie opinii pierwszej damy na kluczowe tematy, a także umożliwienie Polakom wyrobienia sobie opinii na jej temat.

Pomimo burzy medialnej po wywiadzie, nie było kontaktu między Martą Nawrocką a Joanną Kryńską, co dziennikarka uznała za zrozumiałe, jednocześnie wyrażając nadzieję na dalszą aktywność pierwszej damy w sprawach społecznych.

Marta Nawrocka, jeszcze przed objęciem funkcji pierwszej damy, wzbudzała duże zainteresowanie społeczne i medialne. Każde jej publiczne wystąpienie, wypowiedzi oraz styl ubierania były szczegółowo analizowane. Od początku kadencji żona prezydenta wykazywała się znaczną aktywnością, co wyróżniało ją na tle większości poprzedniczek. Niedawno oficjalnie rozpoczęła działalność założona przez nią organizacja.

Kontrowersyjny wywiad

W połowie lutego 40-letnia Marta Nawrocka podjęła niespodziewaną decyzję o udzieleniu wywiadu stacji TVN24, postrzeganej jako nieprzychylna jej małżonkowi i wspierającemu go ugrupowaniu. To posunięcie, a także sam przebieg rozmowy, wywołały spore zamieszanie. Wielu komentatorów uznało, że Marta Nawrocka nie zaprezentowała się najlepiej podczas wywiadu. Stwierdzono, że była wyraźnie zestresowana, a na niektóre pytania dotyczące kwestii społecznych, które można było przewidzieć, nie potrafiła udzielić konkretnych odpowiedzi. Niektórzy zwracali uwagę na jej rzekome spoglądanie poza kamerę w poszukiwaniu wskazówek od współpracowników, co uznano za nieprofesjonalne.

Joanna Kryńska o wywiadzie z Nawrocką

Joanna Kryńska, dziennikarka przeprowadzająca wywiad, stała się mimowolną bohaterką tej sytuacji. Ponad dwa miesiące po wydarzeniu, zabrała głos w tej sprawie. W rozmowie z portalem Kozaczek, dziennikarka odpowiedziała wprost.

- Spodziewałam się, że będzie głośno po tej rozmowie - stwierdziła.

Dla Joanny Kryńskiej, jak i dla wielu Polaków, kluczowe było poznanie opinii pierwszej damy na istotne, od lat dyskutowane w Polsce tematy.

- Ja sama bardzo chciałam usłyszeć głos pierwszej damy. Chciałam dowiedzieć się, co ona myśli o tych ważnych sprawach. Ale to nie było tylko moje myślenie, to jest myślenie Polaków. My chcemy poznać zdanie w tych kluczowych kwestiach. Chcemy zobaczyć, jaka pierwsza dama jest. I myślę, że Polacy zobaczyli to w czasie tej rozmowy - wyjaśniła.

W opinii dziennikarki, rozgłos wokół wywiadu świadczy o zainteresowaniu społeczeństwa pierwszą damą i jej poglądami. Wyraziła nadzieję, że Marta Nawrocka będzie kontynuować swoją aktywność w tym zakresie.

- Mam nadzieję, że pierwsza dama w tych tematach, o których mówiła, będzie się szeroko wypowiadać, że chce włączać się w sprawy społeczne dodała.

Prezenterka zauważyła, że objęcie funkcji pierwszej damy przez Martę Nawrocką przyniosło pozytywne zmiany.

- Bardzo brakowało jakiejkolwiek dyskusji z pierwszymi damami. Przecież to są kobiety, na które patrzymy [...]. Polki chcą wiedzieć, co myśli pierwsza dama [...], czy mają podobne poglądy, a może inne, czym się różnią. Są ciekawe i to jest bardzo naturalne. Tak wyrabiamy swoją opinię - tłumaczyła dziennikarka.

W związku z burzą medialną, która rozpętała się po wywiadzie, naturalne jest pytanie o kontakt między Nawrocką a Kryńską. Okazało się, że takiego kontaktu nie było, co Kryńska uznała za zrozumiałe.

- Nie było takiej reakcji, nie. Zresztą to by było też trudne, gdyby pierwsza dama do mnie zwracała się z tym, co ona sądzi o tej rozmowie. Takiej dyskusji nie było, ale ja czekam oczywiście, zresztą pewnie jak każdy, kto chciałby obserwować, co robi pierwsza dama - podsumowała.

W naszej galerii zobaczysz Martę Nawrocką w garniturach:

31

Sonda Jak oceniasz Martę Nawrocką w roli pierwszej damy? Bardzo dobrze, jest idealna! Źle, nie pasuje