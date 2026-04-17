Jacek Sasin w smutku. Polityk PiS stracił ukochaną mamę

Jacek Sasin, czyli polityk Prawa i Sprawiedliwości, były wicepremier i minister aktywów państwowych w rządzie PiS, przekazał smutne wieści dotyczące najbliższej osoby, swojej matki. Sasin napisał (w czwartek 16 kwietnia) w mediach społecznościowych, że jego ukochana mama zmarła: - Dziś rano odeszła do Domu Pana moja ukochana Mama, dobra, mądra i niezwykle dzielna kobieta. Przez całe życie była dla mnie źródłem miłości, ciepła i siły. Dziękuję z całego serca za każde słowo wsparcia i za modlitwę w tym trudnym czasie - dodał dziękując za okazane wsparcie.

A to płynie także z szeregów partii. W sieci pojawiły się kondolencje skierowane do Sasina od byłego wiceministra edukacji, Dariusza Piontkowskiego. Polityk przekazał słowa wsparcia i napisał: - Posłowi Jackowi Sasinowi oraz jego rodzinie i bliskim składam wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy w tych trudnych chwilach z powodu śmierci Mamy.

Co wiemy o Jacku Sasinie?

Jacek Sasin urodził się 6 listopada 1969 w Warszawie. Syn Wojciecha i Ireny. Absolwent XX Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Warszawie. W 1988 rozpoczął studia na kierunku historia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego – uzyskał tytuł magistra w 1998 na podstawie pracy magisterskiej Piłsudczyków obraz i wizja ustroju politycznego Polski w latach 1923–1935, której promotorem był Andrzej Garlicki. Żonaty, ma syna Radosława. Mieszka w Ząbkach. W latach 1995 – 1998 zatrudniony w Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. W latach 1998 – 2004 praca w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jako dyrektor departamentu.W kolejnych latach pracownik administracji miejskiej w Warszawie, pełniąc kolejno funkcje kierownika urzędu stanu cywilnego i zastępcy burmistrza dzielnicy Śródmieście. W polityce działa od 2006 roku. Był wojewodą, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta RP, posłem, ministrem i wicepremierem.

