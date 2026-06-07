Posłanka Lewicy wzięła ślub! Zdecydowała się na odważny dekolt

Posłanka Dorota Olko wzięła ślub cywilny z Michałem Danielewskim, byłym redaktorem naczelnym portalu OKO.press.

Ceremonia odbyła się na świeżym powietrzu, a Dorota Olko udostępniła krótki filmik z przysięgi małżeńskiej, prezentując swoją elegancką kreację.

Para zaręczyła się podczas wakacji w Albanii, a niespełna rok później powiedziała sobie "tak".

Dorota Olko zdecydowała się pokazać krótki filmik ze swojego ślubu cywilnego, na którym widać, jak składa przysięgę małżeńską. Uroczystość odbyła się na świeżym powietrzu. Posłanka wyglądała zjawiskowo! Wybrała suknię podkreślającą sylwetkę na cienkich ramiączkach, bogato zdobioną koronką i perełkami. Kreacja ma odważny, głęboki dekolt, a mimo tego wygląda bardzo elegancko. Całość dopełnia delikatna bransoletka i bukiet z ciemnoczerwonych kwiatów. Włosy układały się w delikatne fale, lekko podpięte po bokach. Na nagraniu udostępnionym na Instastories widać, że nowożeńcy są bardzo szczęśliwi!

Wyjątkowe zaręczyny

Dorota Olko została żoną byłego redaktora naczelnego portalu OKO.press Michałem Danielewskim. Dziennikarz oświadczył się swojej ukochanej podczas wspólnych wakacji w Albanii w sierpniu 2025 roku. Polityczka w ogóle nie spodziewała się, że zostanie poproszona o rękę. Posłanka postanowiła pochwalić wówczas się radosną informację, dodając zdjęcie swojej dłoni z pierścionkiem zaręczynowym wśród innych fotografii z wyjazdu.

- No nie wiem. Moim marzeniem było, żeby w tym roku po prostu wreszcie chwilę odpocząć bez przykrych niespodzianek, a zdarzyły się niespodzianki przewspaniałe - napisała wówczas.

Niespełna rok później para powiedziała sobie "tak"! Teraz nowożeńców czeka cudowny miesiąc miodowy, podczas którego mogą cieszyć się zalegalizowaniem swojego związku.

W naszej galerii zobaczysz, jak wyglądały zaręczyny Doroty Olko:

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