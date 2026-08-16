Krupa ucina plotki o Tarczyńskim. „Nie mogę powiedzieć, że jest dobrym człowiekiem”

Joanna Krupa ponownie odniosła się do uporczywych plotek medialnych, które łączyły ją z politykiem PiS, Dominikiem Tarczyńskim.

Modelka stanowczo zaprzecza jakimkolwiek bliższym relacjom, twierdząc, że ich wspólne pojawienie się miało miejsce w gronie znajomych.

Odkryj, dlaczego Krupa z zaskoczeniem stwierdziła, że "go nie zna" i nie może ocenić, czy jest "dobrym człowiekiem", raz na zawsze ucinać wszelkie spekulacje.

Joanna Krupa wróciła do plotek o Tarczyńskim

Joanna Krupa była gościnią najnowszego odcinka programu „Portret” Michała Dziedzica. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim jej życia prywatnego. Modelka opowiadała m.in. o trudnym rozwodzie oraz osobistych doświadczeniach związanych z macierzyństwem.

W pewnym momencie pojawił się także wątek, który jakiś czas temu mocno rozpalał media plotkarskie. Chodzi o Dominika Tarczyńskiego, europosła PiS, z którym Krupa była publicznie łączona.

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Spekulacje zaczęły narastać po publikacji zdjęć paparazzi oraz materiałów zamieszczanych w mediach społecznościowych. W sieci szybko pojawiły się pytania, czy znajomość modelki i polityka nie ma bardziej prywatnego charakteru.

Krupa już wcześniej sugerowała, że doniesienia o romansie są mocno przesadzone. Teraz postanowiła powiedzieć o tej relacji jeszcze bardziej jednoznacznie.

„Ja w ogóle nie mam z nim kontaktu”

Modelka podkreśliła, że spotkanie, które stało się podstawą do medialnych spekulacji, nie odbywało się sam na sam. Jak tłumaczyła, była wtedy w gronie znajomych.

Krupa zaznaczyła również, że nie ocenia ludzi przez pryzmat ich poglądów politycznych. Dla niej ważniejsze ma być to, jakim ktoś jest człowiekiem. Zapytana jednak wprost, czy uważa Tarczyńskiego za „dobrego człowieka”, nie chciała wydawać takiej oceny.

– Ja w ogóle nie mam z nim kontaktu. Byłam z grupą przyjaciół na kolacji, to co to znaczy? Ja nie krytykuję tego, po jakiej stronie [politycznej - przyp. red.] jest człowiek. Ja patrzę, czy ktoś jest dobrym człowiekiem. [Czy Tarczyński jest dobrym człowiekiem? - przyp. red.] Ja go nie znam. Nie mogę powiedzieć, że jest dobrym człowiekiem, bo nie znam go tak blisko – komentuje Krupa w „Portrecie”.

Krupa: „Ja go nie znam”

Jej odpowiedź nie pozostawia większego pola do dalszych domysłów. Krupa przekonuje, że kontakt z Tarczyńskim był na tyle powierzchowny, że nie chce nawet oceniać jego charakteru.

Wypowiedź modelki jest też kolejną próbą przecięcia spekulacji, które ciągnęły się za nią od czasu publikacji wspólnych zdjęć. Jak wynika z jej słów, jedno spotkanie w większej grupie wystarczyło, by w mediach zaczęto budować historię o możliwym romansie.

Sama Krupa nie ukrywa, że takie interpretowanie jej znajomości z ludźmi może być dla niej zaskakujące. W rozmowie jasno dała do zrozumienia, że w przypadku Tarczyńskiego nie było mowy o relacji, którą można byłoby określić jako bliską.

Joanna Krupa stanowczo odcina się od spekulacji

Temat relacji Krupy i Tarczyńskiego wracał w mediach kilkukrotnie. Modelka pozostawała jednak przy swoim stanowisku i podkreślała, że jest singielką. Teraz jej słowa są jeszcze bardziej stanowcze. Nie tylko zaprzecza, że utrzymuje z politykiem regularny kontakt, ale wprost mówi, że właściwie go nie zna. Cała rozmowa z Joanną Krupą została opublikowana w programie „Portret” Michała Dziedzica.

Poniżej galeria zdjęć: Tarczyński z Trumpem

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