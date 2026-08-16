Mało kto zna całą historię Beaty Szydło! Jej wykształcenie zaskakuje

Beata Szydło jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończyła studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym ze specjalizacją w etnografii, a także uzupełniła wykształcenie o studia podyplomowe dla menedżerów kultury i studia ekonomiczne.

Początki Kariery Zawodowej: Jej pierwszą pracą po studiach było stanowisko etnografki w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, co bezpośrednio wiązało się z jej kierunkiem studiów.

Doświadczenie Samorządowe: Przed wejściem do polityki krajowej, Beata Szydło pełniła funkcję dyrektorki ośrodka kultury w Brzeszczach, a następnie była burmistrzem tej miejscowości do 2005 roku.

Beata Szydło zajmuje znaczącą pozycję w polskiej polityce, będąc jedną z zaledwie trzech kobiet, które pełniły funkcję premiera w historii Polski, obok Hanny Suchockiej i Ewy Kopacz. Jej polityczna kariera nabrała rozpędu w 2015 roku, kiedy to odegrała kluczową rolę jako szefowa kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy. Po sukcesie w wyborach prezydenckich, aktywnie uczestniczyła w kampanii parlamentarnej, co zaowocowało objęciem przez nią stanowiska premiera. Jej rząd jest często kojarzony z wprowadzeniem programu "Rodzina 500+", mającego na celu wsparcie polskich rodzin. Obecnie Beata Szydło reprezentuje Polskę jako posłanka do Parlamentu Europejskiego. Choć wydaje się, że od lat jest głęboko osadzona w świecie polityki, jej droga do tego punktu była bardziej złożona niż powszechnie wiadomo.

Kim z wykształcenia jest Beata Szydło?

Wielu obserwatorów polskiej sceny politycznej może być zaskoczonych, dowiadując się o początkach edukacyjnych Beaty Szydło. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie w 1987 roku ukończyła studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, specjalizując się w etnografii. Etnografia to dziedzina nauk społecznych zajmująca się opisem i analizą kultur ludowych, zwyczajów oraz systemów wartości różnych grup społecznych i etnicznych. Poza dyplomem magistra, Beata Szydło kontynuowała swoją edukację, podejmując studia doktoranckie na UJ. Uzupełniła również swoje kwalifikacje, kończąc podyplomowe studia dla menedżerów kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia ekonomiczne w Krakowie. To szerokie spektrum wykształcenia, od nauk humanistycznych po ekonomię i zarządzanie kulturą, świadczy o jej wszechstronności.

Początki kariery

Zgodnie ze swoim wykształceniem, Beata Szydło rozpoczęła karierę zawodową jako etnografka. Po ukończeniu studiów podjęła pracę w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Następnie, jej droga zawodowa wiodła przez zarządzanie kulturą, gdzie pełniła funkcję dyrektorki ośrodka kultury w Brzeszczach. W tej samej miejscowości była premier rozpoczęła swoją aktywność samorządową, obejmując stanowisko burmistrza, które piastowała do 2005 roku. Od tego momentu jej kariera polityczna rozwijała się dynamicznie, przechodząc przez etapy radnej powiatu, posłanki na Sejm, aż do najwyższych stanowisk w państwie – premiera, a obecnie posłanki do Parlamentu Europejskiego.

W naszej galerii zobaczysz wszystkie fryzury Beaty Szydło:

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