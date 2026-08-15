Joanna Rawik nie żyje. Artystka kochała francuską muzykę, ale korzenie miała w innym kraju

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-08-15 18:56

Smutną informację przekazali najbliżsi aktorki i piosenkarki. Joanna Rawik odeszła w wieku 92 lat, pozostawiając po sobie bogaty repertuar. Choć od dziecka znała język francuski i zasłynęła m.in. z interpretacji utworów Édith Piaf, wcale nie pochodziła z Francji. Jej dzieciństwo i późniejsze życie prywatne było burzliwe.

Joanna Rawik od dziecka przejawiała talent muzyczny i nikogo nie zdziwiło to, jaką ścieżkę zawodową ostatecznie obrała. Choć bardzo marzyła o dziennikarstwie, cała Polska poznała ją w latach 60. jako niezwykle zdolną i wrażliwą wokalistkę. Za kulisami muzycznego sukcesu stały jednak barwne, często trudne przeżycia osobiste. Artystka zmarła 15 sierpnia 2026 roku w wieku 92 lat.

Joanna Rawik nie żyje. Tak wyglądała jej kariera

Znana z piosenek "Po co nam to było", "Romantyczność" czy "Nie chodź tą ulicą" osiągnęła wielki sukces na estradzie w latach 60. Znana z charakterystycznej barwy głosu Joanna Rawik stanowczo była jedną z najbardziej utytułowanych gwiazd pierwszych edycji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, gdzie główną nagrodę otrzymała w 1967 roku. Dwukrotnie reprezentowała też Polskę w konkursie międzynarodowym podczas festiwalu w Sopocie, wyjeżdżając również na występy za granicę.

W kolejnych latach zdobyła uznanie jako ekspertka w dziedzinie muzyki francuskiej. Wykładała nawet jej historię na uczelni wyższej, a w 2023 roku - niedługo przed 90. urodzinami - rozpoczęła audycję "Piaf, czyli wróbel" w Polskim Radiu.

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Przyszła gwiazda nie urodziła się w Polsce

Mimo miłości do piosenek znad Loary i wczesnej znajomości języka francuskiego - w żyłach artystki nie płynęła francuska krew. Joanna Rawik urodziła się 31 stycznia 1934 w Czerniowcach - dziś to terytorium Ukrainy, ale wówczas miasto leżało w Rumunii, niedaleko granicy z Polską. Mama przyszłej artystki, Wiktoria, była z pochodzenia Rumunką, a ojciec - Polakiem, profesorem wykształconym w Wiedniu.

Joanna Rawik przyjechała z rodzicami do kraju ojca dopiero dwa lata po zakończeniu II wojny światowej, zupełnie nie znając języka polskiego. Zamieszkali we Wrocławiu, na ziemiach odzyskanych. Jak opowiadała sama artystka, była chorowitym dzieckiem, a naukę polszczyzny rozpoczęła w wieku trzynastu lat, władając już rumuńskim oraz francuskim i niemieckim, których nauczyła się w rodzinnym domu.

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Zmarła piosenkarka miała starszą siostrę. Jej pierwszym mężem został krakowski aktor Stanisław Gronkowski, a drugim - utalentowany pływak i Mistrz Europy z 1954 roku, Marek Petrusewicz, którego poślubiła już jako gwiazda muzyki PRL-u w latach 70. Zdecydowanie największy wpływ na jej życie miał jednak nieformalny związek z aktorem Ignacym Gogolewskim. Poznali się podczas prób kabaretu Pod Egidą, a jak opowiadała po latach sama Joanna Rawik - relacja była wręcz toksyczna i w efekcie doprowadziła ją do targnięcia się na własne życie.

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