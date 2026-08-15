Gwiazdor serialu "Ranczo" nie odpuszcza Eurowizji! Pietrek chce startować aż do skutku?

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-08-15 15:50

Jego "Parawany tango" nie zawojowało europejskiej sceny, ale Piotr Pręgowski (72 l.) wcale się tym nie zraża. Znany z roli Pietrka w powracającym serialu "Ranczo" aktor zapowiada, że po raz kolejny spróbuje swoich sił w walce o wyjazd na Konkurs Piosenki Eurowizji. Czy za drugim razem uda mu się spełnić marzenie i pojechać do Burgas?

W ubiegłym roku Piotr Pręgowski zapowiedział, że wystartuje w wyścigu o udział w Konkursie Piosenki Eurowizji. Chociaż wielu powątpiewało w jego słowa, gwiazdor serialu "Ranczo" konsekwentnie zrealizował ten plan i dostał się do preselekcji. Choć ostatecznie nie pojechał do Wiednia, wciąż marzy o międzynarodowym sukcesie i nie zamierza z tego marzenia rezygnować. O swoich nowych zamiarach opowiedział w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach.

Eurowizja i Piotr Pręgowski. Spróbował z hitem "Parawany tango"

Piotr Pręgowski to 72-letni aktor o imponującym dorobku zawodowym. Występował nie tylko w filmach i serialach, ale też użyczał głosu w dubbingu oraz przez kilka lat prowadził sekcję "Od ucha do ucha" w kultowym programie "Disco Relax". Dlatego też jego decyzja o zgłoszeniu się do eurowizyjnych eliminacji w 2026 roku dla niektórych była sporym zaskoczeniem, a dla innych - kolejnym ambitnym projektem serialowego Pietrka.

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Aktor pomyślnie przeszedł etap jurorski i wystąpił w konkursie z piosenką "Parawany tango", którą napisał razem z Bartoszem Miecznikowskim z formacji Pączki w Tłuszczu. Utwór zdobył niemal 11,5% głosów publiczności, co dało Pręgowskiemu czwarte miejsce w stawce. Tuż po ogłoszeniu wyników podziękował widzom za wsparcie i złożył gratulacje zwyciężczyni, Alicji Szemplińskiej, jednak w tamtym momencie nie chciał jednoznacznie zdradzać, czy jeszcze kiedyś zdecyduje się na udział w preselekcjach.

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Gwiazdor serialu "Ranczo" nie rezygnuje z marzenia. "Na 80. urodziny będę w finale"

Wszystko wskazuje na to, że Piotr Pręgowski nadal marzy o zrobieniu show na eurowizyjnej scenie. Podczas V Zlotu Fanów "Rancza", który odbył się 15 sierpnia w Jeruzalu, udzielił wywiadu w programie "Pytanie na śniadanie". Gwiazdor wystąpił w koronie z tegorocznych eliminacji i wprost zadeklarował, że po raz kolejny stanie do walki o Eurowizję. Przyznał również, że ma już przygotowaną piosenkę, a także opowiedział, co skłoniło go do takiej decyzji.

- Jak wiecie, startowałem w preselekcjach na Eurowizję. Tym razem zgłoszę się ponownie - obwieścił na żywo w TVP. - Moją motywacją jest to, że gościu pięć razy chciał przepłynąć Bałtyk i w końcu mu się udało, więc mam nadzieję, że na 80. urodziny będę w finale - dodał.

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Eurowizja 2027 - gdzie i kiedy? Co z Polską?

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy Polska w ogóle wyśle swojego reprezentanta na przyszłoroczny konkurs. Telewizja Polska nie wydała żadnego oświadczenia na temat ewentualnego udziału ani organizacji krajowych eliminacji.

71. Konkurs Piosenki Eurowizji zaplanowano na 11, 13 i 15 maja 2027 roku. Gospodarzem wydarzenia będzie Burgas, czyli znany kurort nad Morzem Czarnym. Bułgaria zyskała prawo do organizacji po tegorocznym zwycięstwie piosenkarki Dary z utworem "Bangaranga". Jak już wiemy, w maju na scenie zadebiutuje Kanada, wszyscy uczestnicy będą musieli mieć ukończone 18 lat, a państwa zmagające się z konfliktami zbrojnymi lub innymi kryzysami w kwestii bezpieczeństwa automatycznie stracą możliwość organizacji imprezy w przypadku wygranej.

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