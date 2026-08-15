Daniel Martyniuk odpalił się w sieci. Najpierw Zenek, potem Miller

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-08-15 9:35

Daniel Martyniuk po raz kolejny wywołał zamieszanie w mediach społecznościowych. Syn Zenona Martyniuka tym razem skierował pod adresem ojca bardzo mocne słowa, zarzucając mu m.in. skąpstwo i skupianie się na zarabianiu pieniędzy. Na tym jednak nie poprzestał. Oberwało się również Marcinowi Millerowi z zespołu Boys, który wcześniej publicznie komentował sytuację wokół rodziny Martyniuków. Emocjonalne wpisy i nagrania 36-latka ponownie wywołały poruszenie w sieci.

Daniel Martyniuk zaatakował Marcina Millera. "Goń się"

Daniel Martyniuk od pewnego czasu nie unika publikowania w internecie bardzo osobistych i emocjonalnych materiałów. Tym razem postanowił zwrócić się bezpośrednio do swojego ojca. Punktem wyjścia stały się jego przemyślenia dotyczące pieniędzy, podróży i korzystania z życia.

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Daniel Martyniuk odpalił się w sieci. Najpierw Zenek, potem Miller

Syn gwiazdora disco polo w swoim nagraniu zestawił własne podejście do wydawania pieniędzy z zachowaniem Zenona Martyniuka. Nie szczędził przy tym ojcu gorzkich słów.

Patrz, tatuś, nie trzeba być sknerą, takim jak ty jesteś, że kisisz tylko kasę, nigdzie w życiu nikogo na wakacje nie zabrałeś, tylko jeździsz i grasz, i grasz... Nie wiem, co z tymi pieniędzmi zrobisz, mało mnie to w ogóle obchodzi. Tylko tak się żyje, zrozumiałeś to? Nie mówię ci tego, że "źle", tylko odwiąż tego węża z kieszeni, człowieku. Na razie, chłopie, Zenonie Martyniuku, ty! - mówił na instagramowym koncie Daniel.

Jego wypowiedź szybko zwróciła uwagę internautów. Szczególnie mocno wybrzmiał zarzut dotyczący pieniędzy. Daniel dał do zrozumienia, że jego zdaniem ojciec powinien bardziej korzystać z życia i przeznaczać część zarobionych pieniędzy na wspólne doświadczenia z bliskimi.

Na celowniku Daniela znalazł się również Marcin Miller. Lider Boys od lat zna Zenona Martyniuka i niejednokrotnie wypowiadał się na temat swojego kolegi z branży. Wcześniej komentował także sytuację związaną z relacjami Zenona z synem. Daniel najwyraźniej nie pozostał obojętny na te wypowiedzi. W mediach społecznościowych zwrócił się do Millera w wyjątkowo ostrym tonie.

A ty, Marcinek z Bojsów, od kiedy jesteś mojego taty przyjacielem, fra*erze? Goń się, Miller! - napisał w sieci wyraźnie poruszony Daniel.

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Dwa kadry z nagrań Daniela Martyniuka w szarej bluzie. O jego ataku na ojca i Marcina Millera przeczytasz na SE.
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