Maciej Pela porzuca parkiet i idzie w kamasze. TTV ujawnia kolejną gwiazdę programu

Po dwóch latach przerwy program "Nasi w mundurach" wraca na antenę TTV. Format, w którym znane osoby mierzą się z ekstremalnymi warunkami i wymagającymi zadaniami wojskowymi, ponownie sprawdzi uczestników z wytrzymałości, charakteru i odporności psychicznej. Tym razem produkcja postawiła na bardzo różnorodną ekipę. Wśród uczestników znaleźli się sportowcy, osoby związane z show-biznesem oraz bohaterowie, którzy od lat wzbudzają zainteresowanie widzów.

Zobacz też: Agnieszka Kaczorowska uzewnętrzniła się na temat alienacji ojców. "Wybieram nie mówić źle na tatę moich dzieci"

Ale ekipa w "Naszych w mundurach"! Maciej Pela, Martyniuk i Rzeźniczak ruszają na poligon

Jednym z najnowszych ogłoszonych uczestników został Maciej Pela. Tancerz i choreograf, który przez lata był związany ze światem tańca i telewizji, tym razem będzie musiał odnaleźć się w zupełnie innej rzeczywistości.

Zamiast muzyki i parkietu czeka go wojskowa dyscyplina, ciężkie treningi oraz zadania wymagające ogromnej determinacji. Udział w programie będzie dla niego zupełnie nowym doświadczeniem i sprawdzianem własnych możliwości.

Wcześniej poznaliśmy również inne głośne nazwiska. W programie zobaczymy Daniela Martyniuka, syna króla disco polo Zenka Martyniuka, który kojarzony jest przede wszystkim z medialnym życiem i dużą popularnością w sieci. Na poligon trafi także Jakub Rzeźniczak - znany piłkarz, którego życie zawodowe i prywatne od lat śledzą tysiące osób.

Do ekipy dołączy również Robert Karaś, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców ekstremalnych. Jego obecność może oznaczać, że poprzeczka zostanie zawieszona bardzo wysoko. Zawodnik przyzwyczajony do ogromnego wysiłku fizycznego będzie musiał jednak zmierzyć się z zupełnie innym rodzajem wyzwań.

Nowa edycja zapowiada się więc jako mieszanka różnych charakterów i doświadczeń. Każdy z uczestników będzie musiał zostawić za sobą swoje dotychczasowe życie i podporządkować się wojskowym zasadom! Komu będziecie kibicować?

Zobacz też: Trzymajcie się! Daniel Martyniuk długo złorzeczył na Instagramie, po czym wystąpi w telewizji! Przeszedł w tym celu przeszkolenie wojskowe

Zobacz naszą galerię: Tak teraz mieszka Maciej Pela! Pokój dla córek robi ogromne wrażenie

19

Sonda Czy często oglądasz telewizję? Tak W granicach rozsądku Bardzo rzadko W ogóle