Nowakowska przejmie fuchę po Wachowicz? Takie zmiany mają zajść w Polsacie

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-08-05 13:54

Szykują się kolejne wielkie zmiany w słonecznej stacji? Z medialnych doniesień wynika, że odejście uwielbianego duetu z porannego formatu "halo tu polsat" to nie koniec roszad. Tym razem z widzami ma pożegnać się Ewa Wachowicz (55 l.), która poszłaby tym samym w ślady Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Padło też nazwisko następczyni!

Telewizja Polsat w ostatnim czasie przechodzi poważną transformację. Najpierw z anteny zniknęły takie hity jak "Interwencja" oraz "Państwo w państwie", a następnie z porannym pasmem "halo tu polsat" pożegnali się Katarzyna Cichopek z Maciejem Kurzajewskim. Teraz w kuluarach mówi się o następnych roszadach. Plotki głoszą, że telewizyjna partnerka Krzysztofa Ibisza – Ewa Wachowicz – również zniknie ze szklanego ekranu w dotychczasowej roli. Co dokładnie wiadomo w tej sprawie?

Ewa Wachowicz poza "halo tu polsat"? Nie było jej na sesji

Jak donosi portal "Plejada", głośne zniknięcie "Kurzopków" to nie jedyna zmiana w ekipie programu śniadaniowego Polsatu. Wedle nieoficjalnych informacji, podczas realizacji sesji promocyjnej "halo tu polsat" zabrakło jednej z głównych twarzy formatu. W jesiennych wydaniach widzowie mają już nie zobaczyć Ewy Wachowicz. Prezenterka przez miniony rok współprowadziła magazyn razem z Krzysztofem Ibiszem, starając się godzić obowiązki zawodowe w stolicy z życiem na co dzień w Krakowie.

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Nowa twarz stacji w "halo tu polsat". Ida Nowakowska wchodzi do gry

Kto zatem przejmie schedę po byłej Miss Polonii, dawnej sekretarce prasowej Waldemara Pawlaka i znanej restauratorce? Wiele wskazuje na to, że w porannym programie widzów powita Ida Nowakowska, która w oczach publiki staje się nową gwiazdą Polsatu. Aktorka i tancerka nie tylko wystąpi w nadchodzącej edycji show "Twoja twarz brzmi znajomo", ale niedawno była też współprowadzącą galę Miss Supranational 2026 w trakcie Festiwalu Piękna.

Jak podaje portal "Plejada", na ten moment nie jest przesądzone, czy zobaczymy duet Nowakowska-Ibisz, czy może w składzie "halo tu polsat" nastąpią jeszcze inne modyfikacje. Niewykluczone, że stacja zdecyduje się na sprawdzony wariant i zestawi Idę Nowakowską z Tomaszem Wolnym. Oboje budzili wielką sympatię jako duet w "Pytaniu na śniadanie" na antenie TVP.

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Ida Nowakowska