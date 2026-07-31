Szałowy debiut Idy Nowakowskiej w Polsacie! Nasza "księżniczka" błyszczała podczas finału Miss Supranational!

Wielki finał Miss Supranational 2026 w piątek 31 lipca 2026 roku przyciągnął uwagę widzów z całego świata. Ida Nowakowska była współprowadzącą tego wyjątkowego widowiska. Prezenterka i tancerka stanęła na scenie u boku Fezile Mkhize, byłego Mistera Supranational. Dla polskiej gwiazdy był to kolejny sprawdzian przed ogromną publicznością i podczas transmisji na żywo. Wypadła oszałamiająco!

Festiwal piękna rozpisany na 3 dni

Finał Miss Supranational 2026 odbył się 31 lipca w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Gala rozpoczęła się o godz. 19:55 i była transmitowana na antenie Polsatu. O koronę walczyło około 76 kandydatek reprezentujących kraje z różnych części świata. Polskę reprezentowała Miss Polski 2025 Oliwia Mikulska.

Przypomnijmy że wybory Miss Supranational otwierają pierwszy dzień 3-dniowego Festiwalu Piękna, który potrwa do niedzieli, w sierpnia 2026.

Ida Nowakowska błyszczała na finale Miss Supranational 2026

Ida Nowakowska od lat doskonale zna świat telewizji i wielkich widowisk. Prezenterka ma doświadczenie zarówno na scenie tanecznej, jak i podczas prowadzenia programów rozrywkowych, koncertów oraz wydarzeń transmitowanych na żywo. Można spokojnie powiedzieć, że Ida jest prawdziwym zawodowcem. I znów nam to pokazała!

Tym razem musiała Ida Noakowska zmierzyła się z wyjątkowo wymagającym zadaniem - poprowadziła międzynarodowy konkursu piękności. Podczas prezentacji kandydatek dla każdej z nich nasza prowadząca miała wspaniały uśmiech. Ida zapowiadała także występy artystów i wspomagała ogłaszanie decyzji jury.

"Królewna" Nowakowska lśniła na scenie

Nienaganny angielski, doskonała postawa i szeroki uśmiech Idy Nowakowskiej uzupełniał jej strój. Podczas przygotowań do Gali Ida biegała w kusej bluzecze bez ramion, czasem w uroczej bandance na włosach. Kiedy jednak wyszła na scenę, dosłownie wszystkich zatkało. Ida Nowakowska wyglądała jak królewna! Obłędna biało złota suknia mocno przyciągała uwagę - zobacz wszystkie stylizacje Idy w naszej galerii zdjęć!

Na scenie towarzyszył Idzie Nowakowskiej Fezile Mkhize z Republiki Południowej Afryki. Przystojniak doskonale zna emocje związane z konkursem, ponieważ w 2024 roku zdobył tytuł Mistera Supranational. Fezile Mkhize jest lekarzem, aktorem, modelem i prezenterem telewizyjnym, a udział w gali Miss Supranational 2026 był dla niego kolejną okazją do zaprezentowania się przed międzynarodową publicznością.

Wielkie widowisko w Nowym Sączu

Za przygotowanie gali odpowiadali doświadczeni twórcy. Reżyserem finału Miss Supranational 2026 został Maciej Sobociński, a za choreografię odpowiadał Maciej Zakliczyński. Ich zadaniem było połączenie występów muzycznych, prezentacji uczestniczek oraz kolejnych etapów konkursu w spójną telewizyjną produkcję.

Dla Idy Nowakowskiej udział w gali Miss Supranational to również kolejny etap współpracy przy Festiwalu Piękna. Według zapowiedzi Polsatu prezenterka pojawi się także w gronie jurorów finału Miss Polski 2026.

Do Nowego Sącza zawitały także gwiazdy. Na scenie wystąpiły: Alicja Szemplińska, Oktavvia i Blanka. Oczywiście, stremowane kokurentki powitała także aktualnie panująca Miss Supranational 2025, Brazylijka Eduarda da Silva Braum.

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Synek Idy Nowakowskiej wystrojony jak ta lala. Paryski szyk na polskiej ulicy. Mamy zdjęcia