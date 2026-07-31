Dramat legendarnej polskiej wokalistki. Po chorobie nowotworowej walczy o zdrowie. Ruszyła zbiórka

Przez ponad 50.lat Elżbieta Wojnowska zachwycała publiczność niezwykłymi interpretacjami poezji śpiewanej. Czarowała publiczność wspaniałym, charakterystycznym głosem. Dziś to ona potrzebuje wsparcia. Ceniona artystka zmaga się z poważnymi problemami stomatologicznymi, które są następstwem przebytej choroby onkologicznej.

Apel o pomoc dla legendarnej wokalistki

Informację o sytuacji zdrowotnej Elżbiety Wojnowskiej przekazała Polska Fundacja Muzyczna. Z opublikowanego apelu wynika, że artystka od dłuższego czasu walczy z konsekwencjami choroby nowotworowej. To właśnie one doprowadziły do poważnych problemów stomatologicznych, których leczenie jest długotrwałe i bardzo kosztowne.

Fundacja podkreśla, że terapia już trwa, jednak wydatki znacznie przekraczają możliwości finansowe artystki, utrzymującej się z emerytury.

Leczenie trwa, ale jest zbyt kosztowne w zestawieniu z emerytalnymi przychodami. Dlatego przyjaciele starają się pomagać po cichu. Dla niej w naszej Fundacji utworzyliśmy specjalne konto, na którym od chętnych pojawia się przyjacielskie wsparcie – przekazała Polska Fundacja Muzyczna.

Trwa zbiórka na kolejne etapy terapii

Organizacja poinformowała, że obecnie zbierane są środki na drugi etap leczenia, a następny zaplanowano już na jesień. Bez finansowego wsparcia kontynuowanie terapii może okazać się bardzo trudne.

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Fundacja zwróciła się z apelem do wszystkich, którym bliska jest twórczość Elżbiety Wojnowskiej i którzy chcieliby pomóc artystce w powrocie do zdrowia.

Numer konta publikujemy dla tych, którzy zechcą wesprzeć koszty skomplikowanego leczenia. Przyjaciołom Elżbiety zależy, by ją jeszcze usłyszeć na scenie, a to marzenie zależy od sukcesu prowadzonego leczenia, na które Fundacja pomaga gromadzić środki finansowe – czytamy w komunikacie.

Śpiewała testy Osieckiej i Norwida

Elżbieta Wojnowska od ponad pięciu dekad jest legendą polskiej poezji śpiewanej. Już w latach 70. zdobywała najważniejsze nagrody podczas FAMY, Festiwalu Piosenki i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie oraz Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Szczególne uznanie przyniosło jej wykonanie utworu "Zaproście mnie do stołu", który do dziś pozostaje jednym z jej najbardziej rozpoznawalnych dokonań.

Zamiast podążać drogą typowej kariery estradowej, wybrała własny, autorski kierunek. Tworzyła recitale oparte na poezji Agnieszki Osieckiej, Rafała Wojaczka, Cypriana Kamila Norwida czy Bertolta Brechta. Krytycy od lat podkreślali niezwykłą barwę jej głosu, wyjątkową wrażliwość oraz teatralny charakter interpretacji.

W jej dorobku znalazły się także takie utwory jak "Sztuczny miód" oraz słynne songi Brechta, które na stałe zapisały się w historii polskiej piosenki.

Nadzieja na powrót

Przez trzy dekady Elżbieta Wojnowska była związana z dziennikarzem Andrzejem "Ibisem" Wróblewskim. Za swoją działalność artystyczną i społeczną została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowana Nagrodą Ministra Kultury.

Choć w ostatnich latach Elżbieta Wojnowska rzadziej pojawiała się publicznie, wciąż pozostaje jedną z najbardziej cenionych postaci polskiej poezji śpiewanej. Dziś środowisko artystyczne i jej przyjaciele robią wszystko, by pomóc jej w sfinansowaniu leczenia. Wierzą, że dzięki powodzeniu terapii Elżbieta Wojnowska odzyska zdrowie i jeszcze raz będzie mogła stanąć przed publicznością.

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