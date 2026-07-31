Największe hymny Pol’and’Rock i Festiwalu Woodstock. Przy tych kawałkach całe pole śpiewa jednym głosem

Majka Jeżowska w Esce ROCK! Artystka o Dniu Matki, Nergalu, Pol'and'Rock Festival i vlogowaniu

Przez sceny Przystanku Woodstock i Pol’and’Rock Festival przewinęły się setki wykonawców z Polski i zagranicy. Byli wśród nich artyści metalowi, punkowi, folkowi, reggae, hip-hopowi i twórcy muzyki elektronicznej. Nie każdy koncert pozostawił jednak po sobie piosenkę, którą uczestnicy rozpoznają po kilku sekundach. Festiwalowego hymnu nie da się wybrać wyłącznie na podstawie popularności singla. Liczy się wspólne śpiewanie, reakcja tłumu i moment, w którym utwór nabrał pod sceną nowego znaczenia.

W oficjalnym plebiscycie społeczności Pol’and’Rock wśród piosenek miesiąca znalazły się m.in. „Arahja” Kultu, „Arahja” w wykonaniu zespołu Hey, „100 tysięcy jednakowych miast” Comy, „Raissa” Strachów na Lachy, „Rapapara” Łydki Grubasa oraz „Jak dobrze cię widzieć” grupy Tabu.

„100 tysięcy jednakowych miast” – Coma i morze głosów

Coma wielokrotnie pojawiała się na festiwalowej scenie, ale jej występ z 2014 roku zapisał się szczególnie mocno w pamięci organizatorów. Podczas koncertu publiczność stworzyła meksykańską falę sięgającą niemal po horyzont. Jednym z utworów najmocniej kojarzonych z zespołem jest „100 tysięcy jednakowych miast”. Piosenka rozpoczyna się spokojnie, niemal intymnie, by później stopniowo rosnąć. Pod wielką sceną ten mechanizm działa jeszcze silniej – głos wokalisty zostaje przejęty przez tysiące osób. Utwór znalazł się również w gronie piosenek miesiąca wybranych przez społeczność Festiwalowej Listy Przebojów. To jeden z najmocniejszych dowodów, że koncertowe wspomnienie Comy nie zniknęło wraz z zakończeniem występu.

„Arahja” – utwór, który festiwal przyjął w dwóch wersjach

„Arahja” Kultu należy do najważniejszych polskich piosenek rockowych o politycznym podziale, granicach i świecie rozciętym na dwie części. Jej refren jest prosty, ale niesie emocje, które łatwo zwielokrotniają się w wielkim tłumie. Co ciekawe, na Festiwalowej Liście Przebojów jako piosenki miesiąca pojawiły się dwie wersje „Arahji” – oryginalna Kultu oraz wykonanie zespołu Hey.

To rzadki przypadek, gdy festiwalowa społeczność tak mocno związała się nie tylko z samą kompozycją, lecz także z różnymi sposobami jej interpretowania. Piosenka może zabrzmieć ostro, rockowo i buntowniczo, ale może również zostać zaśpiewana bardziej przejmująco - ze łzami wzruszenia w oczach i łamiącym się głosem, jak to zrobiła Kasia Nowsowska. W obu przypadkach tłum bez problemu przejmuje refren.

„Wehikuł czasu” – Dżem zabiera publiczność do minionych lat

Dżem ma w repertuarze kilka utworów, które mogłyby znaleźć się na tej liście. „Whisky” uruchamia natychmiastową reakcję publiczności, „Czerwony jak cegła” ma jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów w polskim blues-rocku, a „Sen o Victorii” od lat niesie potężny koncertowy ładunek. Szczególne miejsce zajmuje jednak „Wehikuł czasu”. To piosenka o wspomnieniach, młodości i świecie, który niepostrzeżenie odszedł. Na festiwalu, gdzie obok siebie bawią się kolejne generacje, jej tekst nabiera dodatkowego znaczenia.

Jedni pamiętają pierwsze koncerty Dżemu jeszcze z Ryszardem Riedlem. Inni znają zespół z rodzinnych płyt, radia albo opowieści rodziców. Kiedy wszyscy śpiewają o tym, co „już nie wróci”, różnica wieku przestaje mieć znaczenie. Dżem znalazł się w line-upie Pol’and’Rock Festival 2026, dlatego właśnie ten utwór może stać się jednym z największych wspólnych śpiewów tegorocznej edycji.

„Kocham cię jak Irlandię” – refren, którego nie trzeba nikomu przypominać

Kobranocka stworzyła utwór, który dawno odłączył się od swojej epoki. „Kocham cię jak Irlandię” nadal jest obecne w radiu, na koncertach, imprezach i w gitarowych repertuarach amatorów. Pod względem festiwalowym ma wszystko, czego potrzebuje hymn – wyrazisty początek, łatwy do zapamiętania refren i tekst, który można wykrzyczeć nawet bez znajomości całej piosenki.

W 2026 roku Kobranocka pojawi się na Pol’and’Rock, a utwór zabrzmi także w repertuarowym sąsiedztwie Orkiestry Dorosłych Dzieci. Projekt Kuby Płucisza przywraca na scenie najważniejsze piosenki polskiego rocka, w tym właśnie „Kocham cię jak Irlandię”.

„Nadzieja” – jedna z tych piosenek, które pasują do idei festiwalu

„Nadzieja” zespołu IRA jest zbudowana wokół emocji czytelnej dla każdego, kto choć raz próbował podnieść się po trudnym momencie. Nie wymaga skomplikowanej interpretacji. Jej siła tkwi w bezpośredniości i refrenie, który naturalnie przechodzi z ust wokalisty na publiczność. Utwór znajduje się w repertuarze Orkiestry Dorosłych Dzieci, która wystąpi na Dużej Scenie Pol’and’Rock Festival 2026. Organizatorzy zapowiadają koncert wypełniony najważniejszymi kompozycjami polskiej muzyki rockowej. Obok „Nadziei” wymieniają również „Dorosłe dzieci”, „Kocham cię jak Irlandię” i „Hej, naprzód marsz”. Takie piosenki najlepiej pokazują, że festiwalowy hymn nie musi pochodzić z jednego konkretnego koncertu. Czasem zostaje nim utwór, którego sens wyjątkowo dobrze spotyka się z atmosferą wydarzenia.

„Dorosłe dzieci” – piosenka przekazywana kolejnym pokoleniom

Kiedy Turbo nagrało „Dorosłe dzieci”, utwór opisywał pokolenie młodych ludzi wchodzących w dorosłość w zupełnie innej Polsce. Mimo upływu lat jego główny temat się nie zestarzał – kolejne generacje nadal odkrywają, że świat przygotowany przez dorosłych nie zawsze odpowiada składanym wcześniej obietnicom.

Na Pol’and’Rock ta piosenka nabiera szczególnego wymiaru. Pod sceną mogą śpiewać ją ludzie, którzy znali utwór w chwili premiery, ich dzieci, a nawet wnuki.

Orkiestra Dorosłych Dzieci jest zbudowana właśnie wokół takiego pokoleniowego spotkania. W projekcie biorą udział doświadczeni muzycy związani m.in. z Turbo, Oddziałem Zamkniętym, Kombi, Dżemem i zespołem IRA.

„Jump Around” – hymn, przy którym nikt nie stoi spokojnie

Nie wszystkie festiwalowe hymny muszą być śpiewane od pierwszego do ostatniego słowa. Czasem najważniejsza jest zbiorowa reakcja. Podczas występu House of Pain w 2017 roku „Jump Around” wywołało jedną z najbardziej żywiołowych odpowiedzi publiczności. Organizatorzy umieścili ten moment w zestawieniu koncertów, podczas których Najpiękniejsza Publiczność Świata szczególnie zachwyciła swoją energią. Tytuł utworu jest jednocześnie instrukcją. Gdy zaczyna się charakterystyczny motyw, ogromna przestrzeń pod sceną zamienia się w poruszającą się masę. Nie jest to tradycyjny hymn z podniosłym tekstem, ale festiwalowy rytuał, który działa niezależnie od wieku i muzycznych upodobań.

„Rapapara” – żart, który przejął cały tłum

Łydka Grubasa udowodniła, że festiwalowym hymnem może zostać także utwór absurdalny, przewrotny i daleki od rockowej powagi. „Rapapara” opiera się na prostym, natychmiast zapamiętywanym refrenie, który idealnie nadaje się do skandowania przez wielką publiczność. Piosenka została wybrana jednym z utworów miesiąca w głosowaniu społeczności Pol’and’Rock. Jej sukces dobrze pokazuje specyfikę festiwalu. Obok utworów o wolności, podziałach społecznych i trudnym dorastaniu jest miejsce na piosenkę, której głównym zadaniem jest uruchomienie zbiorowego szaleństwa.

„Jak dobrze cię widzieć” – prosty komunikat, który pasuje do powrotów na festiwal

Tabu przez lata zbudowało mocną relację z festiwalową publicznością. „Jak dobrze cię widzieć” nie potrzebuje rozbudowanego objaśnienia – sam tytuł brzmi jak powitanie ludzi, którzy po roku znów spotykają się na tym samym polu. Utwór został jedną z piosenek miesiąca Festiwalowej Listy Przebojów. W festiwalowym kontekście refren może odnosić się do znajomych, zespołów i samego wydarzenia. To piosenka, która nie imponuje ciężarem gitar, ale trafia w sedno wspólnotowego charakteru Pol’and’Rock.

Największym hymnem pozostaje głos publiczności

Historia festiwalu pełna jest wielkich reakcji tłumu. Podczas koncertu Manu Chao w 2014 roku publiczność porwała do tańca nawet Jurka Owsiaka. Na występie Skindred tysiące ludzi wymachiwały koszulkami, a koncert Dubiozy Kolektiv zamienił pole w ogromny, roztańczony tłum. To pokazuje, że hymnu Pol’and’Rock nie da się zamknąć w jednej piosence. Dla jednych będzie nim „Arahja”, dla innych „100 tysięcy jednakowych miast”, „Wehikuł czasu”, „Nadzieja” albo całkowicie niepoważna „Rapapara”. Wszystkie łączy jednak ten sam moment – artysta na chwilę przestaje być jedynym wykonawcą. Piosenkę przejmuje publiczność, a kilkadziesiąt tysięcy różnych głosów zaczyna brzmieć jak jeden.

Galeria: Największe hymny Pol’and’Rock i Woodstok. Przy tych kawałkach całe pole śpiewa jednym głosem. Posłuchaj już teraz