Daria Syta-Grobelna zaskakuje kolejnym talentem. Tancerka nagrała piosenkę dla męża

Daria Syta-Grobelna od wielu lat zachwyca widzów swoimi występami, budując pozycję jednej z najbardziej utalentowanych i rozpoznawalnych tancerek w naszym kraju. Fani programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" mogli podziwiać jej umiejętności przez kilka edycji, często nie mając pojęcia o jej innej pasji. Tancerka właśnie zaprezentowała światu efekt swojej pracy – wzruszający i bardzo intymny utwór muzyczny.

Daria Syta z "Tańca z Gwiazdami" wyszła za mąż

Ceremonia ślubna odbyła się 4 czerwca i była niezwykle poruszającym wydarzeniem. Choć Daria Syta, doskonale znana fanom "Tańca z Gwiazdami", początkowo unikała zdradzania szczegółów dotyczących wesela, to obiecywała huczną zabawę. I rzeczywiście, na imprezie pojawili się nie tylko najbliżsi, ale również znane osobistości ze świata telewizji.

Wybrankiem serca tancerki jest 32-letni zawodowy siatkarz, Igor Grobelny. Ich relacja rozwijała się błyskawicznie – poznali się w 2024 roku, a już rok później doszło do zaręczyn. Zakochani nie tracili czasu i szybko zorganizowali ślub oraz przyjęcie weselne dla 170 zaproszonych gości.

Śpiewająca tancerka? Mistrzyni z "Tańca z Gwiazdami" zaskoczyła fanów piosenką

Mimo niedawnego ślubu, Daria Syta-Grobelna już przygotowuje się do kolejnego sezonu "Tańca z Gwiazdami". Tancerka ponownie wystąpi na parkiecie u boku jednego z celebrytów, walcząc o słynną Kryształową Kulę. Ale to nie koniec niespodzianek! Daria nie chwaliła się nigdy przesadnie swoim zainteresowaniem muzyką. Pod koniec lipca niespodziewanie ogłosiła premierę autorskiego utworu, który zadedykowała swojemu mężowi.

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Daria Syta prezentuje "Dla Ciebie"

Singiel nosi wymowny tytuł "Dla Ciebie" i stanowi piękne wyznanie miłości do Igora Grobelnego. Jak sama artystka podkreśla, ta płynąca z głębi serca piosenka będzie wyjątkową pamiątką, do której będą wracać przez całe wspólne życie. Idealnym dopełnieniem utworu jest teledysk zmontowany z kadrów uwiecznionych w dniu ich ślubu.

"'Dla Ciebie' to najbardziej osobista piosenka, jaką do tej pory stworzyłam. Powstała z myślą o miłości mojego życia – moim mężu. To historia o tym, że nawet gdy życie przynosi niepewność, strach i trudniejsze chwile, obok właściwej osoby wszystko staje się odrobinę łatwiejsze. [...] Ta piosenka ma dla mnie wyjątkowe znaczenie również dlatego, że jej teledysk powstał z nagrań z najważniejszego dnia w naszym dotychczasowym życiu – naszego ślubu. To prawdziwe emocje, prawdziwe wspomnienia i chwile, do których będziemy wracać przez całe życie" - czytamy w opisie klipu.