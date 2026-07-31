Daria Syta-Grobelna zaskakuje kolejnym talentem. Tancerka nagrała piosenkę dla męża

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-07-31 17:49

Daria Syta-Grobelna, jedna z trenerek z popularnego programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", udowadnia, że jej artystyczna dusza to nie tylko taniec. Po niedawno zawartym związku małżeńskim tancerka pochwaliła się niespodziewanym debiutem wokalnym. Specjalnie dla swojego męża nagrała poruszający utwór. Zobaczcie jej ślubny teledysk!

Daria Syta-Grobelna od wielu lat zachwyca widzów swoimi występami, budując pozycję jednej z najbardziej utalentowanych i rozpoznawalnych tancerek w naszym kraju. Fani programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" mogli podziwiać jej umiejętności przez kilka edycji, często nie mając pojęcia o jej innej pasji. Tancerka właśnie zaprezentowała światu efekt swojej pracy – wzruszający i bardzo intymny utwór muzyczny.

Daria Syta z "Tańca z Gwiazdami" wyszła za mąż

Ceremonia ślubna odbyła się 4 czerwca i była niezwykle poruszającym wydarzeniem. Choć Daria Syta, doskonale znana fanom "Tańca z Gwiazdami", początkowo unikała zdradzania szczegółów dotyczących wesela, to obiecywała huczną zabawę. I rzeczywiście, na imprezie pojawili się nie tylko najbliżsi, ale również znane osobistości ze świata telewizji.

Wybrankiem serca tancerki jest 32-letni zawodowy siatkarz, Igor Grobelny. Ich relacja rozwijała się błyskawicznie – poznali się w 2024 roku, a już rok później doszło do zaręczyn. Zakochani nie tracili czasu i szybko zorganizowali ślub oraz przyjęcie weselne dla 170 zaproszonych gości.

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Śpiewająca tancerka? Mistrzyni z "Tańca z Gwiazdami" zaskoczyła fanów piosenką

Mimo niedawnego ślubu, Daria Syta-Grobelna już przygotowuje się do kolejnego sezonu "Tańca z Gwiazdami". Tancerka ponownie wystąpi na parkiecie u boku jednego z celebrytów, walcząc o słynną Kryształową Kulę. Ale to nie koniec niespodzianek! Daria nie chwaliła się nigdy przesadnie swoim zainteresowaniem muzyką. Pod koniec lipca niespodziewanie ogłosiła premierę autorskiego utworu, który zadedykowała swojemu mężowi.

Daria Syta-Grobelna przytula się do męża Igora podczas wesela. O muzycznej niespodziance tancerki przeczytasz na SE.
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Daria Syta prezentuje "Dla Ciebie"

Singiel nosi wymowny tytuł "Dla Ciebie" i stanowi piękne wyznanie miłości do Igora Grobelnego. Jak sama artystka podkreśla, ta płynąca z głębi serca piosenka będzie wyjątkową pamiątką, do której będą wracać przez całe wspólne życie. Idealnym dopełnieniem utworu jest teledysk zmontowany z kadrów uwiecznionych w dniu ich ślubu.

"'Dla Ciebie' to najbardziej osobista piosenka, jaką do tej pory stworzyłam. Powstała z myślą o miłości mojego życia – moim mężu. To historia o tym, że nawet gdy życie przynosi niepewność, strach i trudniejsze chwile, obok właściwej osoby wszystko staje się odrobinę łatwiejsze. [...] Ta piosenka ma dla mnie wyjątkowe znaczenie również dlatego, że jej teledysk powstał z nagrań z najważniejszego dnia w naszym dotychczasowym życiu – naszego ślubu. To prawdziwe emocje, prawdziwe wspomnienia i chwile, do których będziemy wracać przez całe życie" - czytamy w opisie klipu.

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Igor Grobelny
DANCING WITH THE STARS
TANIEC Z GWIAZDAMI
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI
Daria Syta