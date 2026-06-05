Daria Syta w ultrakrótkiej mini podczas pierwszego tańca! Cudem uniknęła wstydliwej wpadki?!

Daria Syta i Igor Grobelny są już po ślubie! Tłum gwiazd na weselu

Niedawno zakończyła się osiemnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Na parkiecie ponownie pojawiła się Daria Syta (28 l.), która tym razem zatańczyła u boku influencera Kacpra "Jaspra" Porębskiego (22 l.). Utalentowana tancerka intensywne treningi do show Polsatu łączyła z przygotowaniami do ślubu!

Wybrankiem wicemistrzyni Polski w kategorii Dorośli Latin jest siatkarz Igor Grobelny (32 l.). Zaczęli się spotykać w 2024 roku, a rok później byli już po zaręczynach. Zakochani woleli uniknąć długich zaręczyn i szybko rozpoczęli przygotowania do ślubu. Tancerka w rozmowie z mediami zapowiadała dwudniową imprezę. Wyznała, że uroczystość będzie mieć podniosły charakter, a samo wesele będzie świętem miłości o radości.

Daria Syta i Igor Grobelny powiedzieli sobie "tak" w czwartek, 4 czerwca. Ślub odbył się w eleganckiej, dopracowanej w każdym szczególe oprawie. Państwo młodzi zaprosili na ślub 170 osób, a pokaźnym gronie weselników nie zabrakło osób ze świata sportu oraz show-biznesu. Wśród gości zauważono między innymi Rafała Maseraka (42 l.), Wojciecha Kucinę (29 l.) z Natsu (28 l.), Julię "Maffashion" Kuczyńską (38 l.) czy Tomasza Wolnego (45 l.).

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Daria Syta w ultrakrótkiej mini w pierwszym tańcu

Obecna była również Zofia Zborowska (39 l.) wraz z Andrzejem Wroną (37 l.). Były reprezentant Polski zamieścił na swoim Instagramie kilka zdjęć z uroczystości oraz nagranie z pierwszego tańca państwa młodych. Zanim nowożeńcy wskoczyli na parkiet Daria Syta przebrała suknię. Elegancką kreację do samej ziemi zastąpiła seksowną mini bez pleców.

Jak na wicemistrzyni kraju przystało, Syta zachwyciła w zmysłowym tańcu. Ultrakrótka sukienka nie krępowała jej ruchów, ale też nie ukrywała za wiele. Na szczęście trenerka "Tańca z Gwiazdami" ma ogromne doświadczenie w występowaniu w ryzykownych kreacjach i tym razem również udało się uniknąć wpadki.

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QUIZ. "Taniec z Gwiazdami". Z kim tańczyli zwycięzcy poszczególnych edycji? Cichopek, Rusin, Kulesza, Tyniec Pytanie 1 z 28 Olivier Janiak w programie "Taniec z Gwiazdami" tańczył z: Kamilą Kajak Edytą Herbuś Anną Głogowską Następne pytanie