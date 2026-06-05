Daria Syta w ultrakrótkiej mini podczas pierwszego tańca! Cudem uniknęła wstydliwej wpadki?!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-06-05 10:05

Daria Syta i Igor Grobelny są już po ślubie. Do sieci trafiło nagranie z pierwszego tańca młodej pary. Piękna tancerka przed wejściem na parkiet zamieniła długą suknię ślubną, na ultrakrótką mini, która zdecydowanie więcej odsłaniała niż zasłaniała. Podczas zmysłowego tańca niewiele brakowało do wpadki.

Daria Syta i Igor Grobelny są już po ślubie! Tłum gwiazd na weselu 

Niedawno zakończyła się osiemnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Na parkiecie ponownie pojawiła się Daria Syta (28 l.), która tym razem zatańczyła u boku influencera Kacpra "Jaspra" Porębskiego (22 l.). Utalentowana tancerka intensywne treningi do show Polsatu łączyła z przygotowaniami do ślubu!

Wybrankiem wicemistrzyni Polski w kategorii Dorośli Latin jest siatkarz Igor Grobelny (32 l.). Zaczęli się spotykać w 2024 roku, a rok później byli już po zaręczynach. Zakochani woleli uniknąć długich zaręczyn i szybko rozpoczęli przygotowania do ślubu. Tancerka w rozmowie z mediami zapowiadała dwudniową imprezę. Wyznała, że uroczystość będzie mieć podniosły charakter, a samo wesele będzie świętem miłości o radości.

Daria Syta i Igor Grobelny powiedzieli sobie "tak" w czwartek, 4 czerwca. Ślub odbył się w eleganckiej, dopracowanej w każdym szczególe oprawie. Państwo młodzi zaprosili na ślub 170 osób, a pokaźnym gronie weselników nie zabrakło osób ze świata sportu oraz show-biznesu. Wśród gości zauważono między innymi Rafała Maseraka (42 l.), Wojciecha Kucinę (29 l.) z Natsu (28 l.), Julię "Maffashion" Kuczyńską (38 l.) czy Tomasza Wolnego (45 l.). 

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Daria Syta w ultrakrótkiej mini w pierwszym tańcu

Obecna była również Zofia Zborowska (39 l.) wraz z Andrzejem Wroną (37 l.). Były reprezentant Polski zamieścił na swoim Instagramie kilka zdjęć z uroczystości oraz nagranie z pierwszego tańca państwa młodych. Zanim nowożeńcy wskoczyli na parkiet Daria Syta przebrała suknię. Elegancką kreację do samej ziemi zastąpiła seksowną mini bez pleców.

Jak na wicemistrzyni kraju przystało, Syta zachwyciła w zmysłowym tańcu. Ultrakrótka sukienka nie krępowała jej ruchów, ale też nie ukrywała za wiele. Na szczęście trenerka "Tańca z Gwiazdami" ma ogromne doświadczenie w występowaniu w ryzykownych kreacjach i tym razem również udało się uniknąć wpadki.

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Daria Syta
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TzG Kacper Porębski, Daria Syta
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Igor Grobelny
TANIEC Z GWIAZDAMI
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI
Daria Syta