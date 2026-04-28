Półnaga Daria Syta w sukience, która więcej odsłaniała, niż zasłaniała! Tak pożegnała się z "Tańcem z Gwiazdami"

Daria Syta to świetna tancerka. Niestety odpadła z "Tańca z Gwiazdami" tuż przed półfinałem

Daria Syta to jedna z najbardziej rozpoznawalnych tancerek programu "Taniec z Gwiazdami". Pochodząca z Orońska profesjonalistka (jest specjalistka w tańcach latino, posiada najwyższą międzynarodową klasę taneczną S) od lat zachwyca widzów na parkiecie i uchodzi za jedną z mocniejszych partnerek dla celebrytów. W show pojawiła się już kilkukrotnie - 18. edycja była dla niej piątą przygodą z formatem. Wcześniej tańczyła z Maciejem Musiałem (zajęli 4. miejsce), Rafałem Zawieruchą (6. miejsce), Tomaszem Wolnym (4. pozycja) oraz Aleksandrem Sikorą (8. pozycja).

W najnowszej odsłonie hitu Polsatu Syta stworzyła duet z influencerem Kacprem "Jasperem" Porębskim. Para od początku budziła emocje i przyciągała uwagę, zwłaszcza młodszej widowni, niestety Porębski i Syta odpadli z show tuż przed półfinałem.

Z programem żegnają się dziś Jasper i Daria. Dziękujemy za wszystkie emocje na parkiecie - można było przeczytać na facebookowym profilu "TzG".

Choć 18. edycja nie przyniosła jej upragnionego finału, Syta znów udowodniła, że jest prawdziwą profesjonalistką i potrafi nauczyć tańca absolutnie każdego. Czy wróci jeszcze na parkiet show? Przekonamy się, gdy tylko zaczną napływać informacje o kolejnej edycji "TzG".

Ależ miała sukienkę! Więcej odkrywała, niż zakrywała

Syta przyciągała uwagę widzów i internautów od początku swojej przygody z "Tańcem z Gwiazdami" w 2024 r. W ostatnim, ćwierćfinałowym odcinku 18. edycji show pokazała się w kreacji, która sprawiła, że od tancerki nie dało się oderwać oczu. Czarne wdzianko, choć przystosowane do tanecznych ruchów, podnoszeń i akrobatycznych figur, niewiele zasłaniało.

Sukienka była odważnym połączeniem stanika, pasków błyszczącej tkaniny i fragmentów materiału, który pięknie pracował podczas tańca. Kreacja miała wbudowana bieliznę w cielistym kolorze, więc choć Syta z daleka wyglądała, jakby była półnaga, to było jedynie złudzenie optyczne. Zobaczcie, jak Daria prezentowała się w ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami" oraz we wcześniejszych odcinkach! Zdjęcia znajdziecie w GALERII. Wcześniej w "półnagiej" sukience pokazała się Julia Suryś.

