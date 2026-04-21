Gdzie była bielizna? Julia Suryś sprawiła, że wszyscy patrzyli na JEDNO

Młoda, piękna i piekielnie utalentowana - tak w skrócie można opisać gwiazdę parkietu, która nie boi się ciężkiej pracy. Mowa o Julii Suryś, tancerce, która w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" prowadzi Sebastiana Fabijańskiego. Para już niebawem wystąpi w ćwierćfinale programu, a później? Być może to właśnie im pisany jest wielki finał?

Suryś po raz pierwszy pojawiła się w show jako partnerka aktora Michała Mikołajczaka w 2022 r. i od razu zwróciła na siebie uwagę widzów. Później wracała na parkiet u boku kolejnych gwiazd, m.in. Filipa Lato, udowadniając, że potrafi wyciągnąć maksimum nawet z mniej doświadczonych partnerów. Prawdziwe emocje wybuchły jednak w najnowszej edycji. W 2026 roku tancerka tworzy duet z aktorem Sebastianem Fabijańskim - ich występy rozpalają parkiet do czerwoności, a jurorzy nie szczędzą wysokich ocen.

Julia Suryś w "Tańcu z Gwiazdami". Co z jej bielizną?

W ostatnim odcinku "TzG" Suryś tańczyła nie tylko z Fabijańskim, ale i z Kacprem Porębskim. Para zgarnęła 69 punktów za dwa występy. Wynik można uznać za dobry, ale sensację wzbudził nie on, a taneczne stylizacje 25-latki. Przepiękna Julia pojawiła się na parkiecie w wyjątkowych sukienkach. Wzrok przyciągało kuse, różowe wdzianko z wyciętymi bokami ukazującymi fragmenty cielistej bielizny, ale efekt "wow" nastąpił, gdy Suryś zaprezentowała się w długiej, filetowej kreacji z rozcięciami sięgającymi wysoko ponad biodra.

Na pierwszy rzut oka wydawało się, że urodziwa tancerka... nie ma na sobie bielizny. Szybko okazało się, że oczywiście jej ciało zostało odpowiednio zabezpieczone, by w czasie ruchu sukienka nie odsłoniła za wiele. Julia pod pociętymi fragmentami tkaniny miała bokserki w kolorze idealnie dobranym do jej lekko opalonego ciała. Efekt robił wrażenie!

Kim jest Julia Suryś?

Urodzona w 2001 roku tancerka od lat trenuje taniec towarzyski i ma na koncie sukcesy na międzynarodowych parkietach. Do tego dochodzą modeling i aktywność w mediach społecznościowych. Czy to właśnie ona sięgnie po Kryształową Kulę? Przekonamy się już w maju. Finał "Tańca z Gwiazdami" zaplanowano na 10 maja.

