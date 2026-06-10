Szokująca metamorfoza Skolima! Fani przecierają oczy ze zdumienia

Co się stało ze Skolimem?! Jego metamorfoza wywołała ogromne emocje

Konrad Skolimowski od dawna wie, jak skutecznie zwracać na siebie uwagę. Jego koncerty przyciągają tłumy, kolejne utwory błyskawicznie zdobywają miliony wyświetleń, a każde zdjęcie opublikowane w sieci wywołuje lawinę komentarzy. Tym razem wokalista postanowił zaskoczyć nie nową piosenką, lecz spektakularną zmianą wyglądu. Jeszcze do niedawna fani przyzwyczajeni byli do jego charakterystycznego wizerunku. Jasne włosy stały się jednym z jego znaków rozpoznawczych. Teraz wszystko wskazuje na to, że artysta postanowił całkowicie zerwać z dotychczasowym stylem i postawić na coś, czego nikt się nie spodziewał.

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Skolim zaszalał z fryzurą! Takiego jeszcze go nie widzieliście

Na instagramowym profilu Skolim opublikował zdjęcia, które błyskawicznie obiegły internet. Największe emocje wzbudziła jego nowa fryzura! Wokalista zaprezentował się bowiem w intensywnie różowych włosach, całkowicie zmieniając swój dotychczasowy wygląd.

Pod fotografiami natychmiast zaroiło się od komentarzy. Jedni nie kryli zaskoczenia, inni zachwycali się odwagą artysty, a jeszcze inni zastanawiali się, czy nowy kolor zostanie z nim na dłużej. Sam zainteresowany postanowił podgrzać atmosferę i nie zdradził od razu, jaka myśl stoi za jego metamorfozą.

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Na jednym ze zdjęć pozował przed lustrem, prezentując nową fryzurę w pełnej okazałości. Do fotografii dołączył krótkie, ale wymowne pytanie skierowane do fanów. Wystarczyło kilka słów, by w komentarzach wybuchła prawdziwa burza. Internauci zaczęli spekulować, że zmiana wizerunku ma związek z nowym projektem muzycznym.

Nie musieli długo czekać na odpowiedź. Chwilę później na profilu artysty pojawiła się kolejna fotografia, tym razem w towarzystwie Cleo. Wspólne zdjęcie natychmiast rozgrzało fanów obu gwiazd. Wszystko stało się jasne - różowe włosy są częścią promocji nadchodzącej premiery.

Skolim poinformował, że już niebawem światło dzienne ujrzy nowy utwór zatytułowany "Lubimy". Informacja wywołała ogromne poruszenie, a pod postem błyskawicznie pojawiły się setki komentarzy pełnych ekscytacji. Fani nie ukrywali, że z niecierpliwością czekają na muzyczną współpracę dwóch popularnych artystów.

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