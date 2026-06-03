Awantura wokół pieniędzy dla artystów. Doda nie wytrzymała!

W sieci zawrzało po wpisie Dody. Gwiazda mówi wprost o niesprawiedliwości

Wokół planowanych zmian dotyczących środowiska artystycznego zrobiło się naprawdę gorąco. W mediach społecznościowych trwa prawdziwa wojna na argumenty, a do dyskusji włączają się kolejne znane nazwiska. W ostatnich dniach głośno było między innymi o sporze Dody ze Skolimem, który wywołał lawinę komentarzy. Teraz piosenkarka postanowiła raz jeszcze zabrać głos. Tym razem nie skupiła się jednak na celebrytach czy gwiazdach estrady. Doda postanowiła stanąć w obronie tych, o których nikt nie mówi.

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Doda wściekła na komentarze internautów. Padły mocne słowa

Zdaniem wokalistki wiele osób błędnie zakłada, że projekt ustawy ma poprawić sytuację finansową znanych artystów, którzy od lat funkcjonują w show-biznesie. Doda przekonuje, że to całkowicie fałszywy obraz sytuacji.

Jak podkreśla, za kulisami świata kultury pracują tysiące ludzi, których nazwisk nikt nie zna. To bibliotekarze, archiwiści, muzealnicy, animatorzy kultury, instrumentaliści czy pracownicy instytucji artystycznych. To właśnie oni według artystki przez lata byli pozostawieni sami sobie.

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Doda zwróciła uwagę, że wielu z nich pracowało na niekorzystnych umowach, często bez stabilnego zabezpieczenia na przyszłość. Dziś część tych osób stoi przed widmem bardzo niskich emerytur, mimo że przez całe życie wykonywała odpowiedzialną pracę.

Największe emocje wywołały jednak słowa dotyczące argumentów, które regularnie pojawiają się w sieci. Wokalistka nie kryła zdenerwowania opiniami sugerującymi, że pracownicy kultury powinni po prostu znaleźć dodatkową pracę albo zmienić zawód.

Według Dody takie podejście pokazuje, jak bardzo niedoceniana jest rola osób zajmujących się kulturą. Gwiazda podkreśla, że nie można oczekiwać od specjalistów, by poświęcali życie zawodowe swojej pasji, a jednocześnie byli zmuszeni do szukania kolejnych źródeł dochodu tylko po to, by przetrwać.

Piosenkarka przypomniała również, że to właśnie pracownicy muzeów, bibliotek czy archiwów dbają o zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego. Jej zdaniem, gdyby wszyscy ci ludzie nagle zrezygnowali z pracy, szybko okazałoby się, jak ogromną pełnią funkcję.

Doda nie miała też wątpliwości, gdzie leży źródło problemu. Według niej winny jest system, który przez lata pozwalał na funkcjonowanie niekorzystnych form zatrudnienia i nie zapewniał wielu pracownikom podstawowego bezpieczeństwa socjalnego.

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