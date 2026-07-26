"Lato z Radiem i Telewizją Polską" w Grudziądzu. Plejada gwiazd na scenie

Tłumy bawiły się podczas "Lata z Radiem i Telewizją Polską" w Grudziądzu

Błonia Nadwiślańskie już od popołudnia wypełniały się mieszkańcami i turystami, którzy przyszli na kolejny koncert wakacyjnej trasy "Lata z Radiem i Telewizją Polską". Wieczorem miejsce zamieniło się w ogromną plenerową scenę, a wyjątkową oprawę wydarzenia stworzyły zabytkowa wieża Klimek oraz podświetlone grudziądzkie spichlerze. Charakterystyczna panorama miasta stała się efektownym tłem koncertu transmitowanego na żywo w TVP2.

Na scenie pojawili się artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne i pokolenia. Przed publicznością wystąpili: Edyta Górniak, Natalia Kukulska, Anna Wyszkoni, Grzegorz Hyży, Mery Spolsky, Krystian Ochman, Pectus, Sound'n'Grace, Kobranocka, Perfect & Łukasz Drapała, BEMY oraz Stasiek Kukulski.

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Wspólne śpiewanie największych przebojów

Jednym z najbardziej poruszających momentów koncertu był występ Kobranocki. Gdy wybrzmiały pierwsze dźwięki utworu "Kocham Cię jak Irlandię", publiczność niemal natychmiast włączyła się do wspólnego śpiewania. Kultowy przebój po raz kolejny udowodnił, że mimo upływu lat nie traci swojej popularności.

Duże emocje wywołał również koncert Perfect & Łukasza Drapały. Wykonanie utworu "Ale wkoło jest wesoło" porwało publiczność do wspólnej zabawy i należało do najbardziej energetycznych punktów wieczoru.

Nie zabrakło także wzruszeń podczas występu Anny Wyszkoni. Jej interpretacja piosenki "Agnieszka" spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem, a refren utworu wybrzmiał wspólnie z licznie zgromadzoną publicznością.

Efektowne występy Edyty Górniak i Mery Spolsky

Jednym z najbardziej widowiskowych występów wieczoru był koncert Edyty Górniak. Artystka zwróciła uwagę nie tylko swoim wokalem, ale również efektowną stylizacją, przywołującą skojarzenia z bajkową Pocahontas. Szczególny entuzjazm publiczności wywołało wykonanie utworu "Kolorowy wiatr", który doskonale wpisał się w atmosferę letniego koncertu nad Wisłą.

Duże zainteresowanie wzbudziła także Mery Spolsky. Artystka zaprezentowała charakterystyczny dla siebie sceniczny temperament, odważne kreacje i pełen energii występ, wnosząc do koncertu nowoczesne brzmienia oraz artystyczną ekspresję.

Wakacyjna trasa rusza do kolejnego miasta

Koncert w Grudziądzu był kolejnym przystankiem tegorocznej trasy "Lata z Radiem i Telewizją Polską". Organizatorzy podkreślają, że muzyczne święto nie zwalnia tempa. Już za tydzień wakacyjny cykl zawita do Poddębic, gdzie na publiczność czekają kolejne koncerty, spotkania z artystami i wspólne świętowanie lata.

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