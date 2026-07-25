Koszmarny wypadek motocyklisty. Uderzył w przystanek, droga zablokowana

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-07-25 16:55

Poważne zdarzenie w miejscowości Parzeń niedaleko Płocka. 45-latek kierujący motocyklem stracił panowanie nad pojazdem, wjechał w przepust, a następnie z impetem uderzył w przystanek autobusowy. Poszkodowany trafił do szpitala. Na miejscu trwają działania służb, a trasa w kierunku Brudzenia Dużego jest nieprzejezdna.

Radiowóz i wóz strażacki przy zniszczonym przystanku i motocyklu. O wypadku w Parzeniu przeczytasz na SE.
Autor: KMP Płock/ Materiały prasowe
  • 45-latek jadący motocyklem stracił panowanie nad pojazdem i wjechał prosto w wiatę przystankową.
  • Poszkodowany mężczyzna z obrażeniami trafił do szpitala.
  • Trasa prowadząca z Sikorza do Brudzenia Dużego jest całkowicie zablokowana.

Wypadek motocyklisty. Uderzył w przystanek autobusowy

Do groźnego wypadku doszło w piątek tuż przed godziną 13 w miejscowości Parzeń. Z pierwszych ustaleń pracujących na miejscu funkcjonariuszy wynika, że 45-letni kierowca jednośladu z niewiadomych przyczyn zjechał z drogi, uderzył w betonowy przepust, a następnie wbił się w przystanek autobusowy.

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Motocyklista przewieziony do szpitala. Policja bada przyczyny zdarzenia

W wyniku zdarzenia mężczyzna doznał poważnych obrażeń i musiał zostać natychmiast przewieziony do pobliskiego szpitala. Na ten moment służby nie udzielają szczegółowych informacji na temat jego stanu zdrowia. Funkcjonariusze prowadzą szczegółowe oględziny i badają okoliczności zdarzenia. Wciąż ustalają, co sprawiło, że kierujący nagle stracił kontrolę nad motocyklem.

Całkowicie zablokowana droga w kierunku Brudzenia Dużego

Miejsce zdarzenia jest wciąż zabezpieczane przez policję i inne jednostki ratunkowe. W związku z tym ruch na odcinku z Sikorza do Brudzenia Dużego został całkowicie wstrzymany. Płocka Komenda Miejska Policji szacuje, że utrudnienia na tym fragmencie drogi mogą potrwać co najmniej do godziny 17. Kierowcy proszeni są o korzystanie z wyznaczonych objazdów i ścisłe wykonywanie poleceń funkcjonariuszy pracujących na miejscu.

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