Koszmarny wypadek motocyklisty. Uderzył w przystanek, droga zablokowana

45-latek jadący motocyklem stracił panowanie nad pojazdem i wjechał prosto w wiatę przystankową.

Poszkodowany mężczyzna z obrażeniami trafił do szpitala.

Trasa prowadząca z Sikorza do Brudzenia Dużego jest całkowicie zablokowana.

Wypadek motocyklisty. Uderzył w przystanek autobusowy

Do groźnego wypadku doszło w piątek tuż przed godziną 13 w miejscowości Parzeń. Z pierwszych ustaleń pracujących na miejscu funkcjonariuszy wynika, że 45-letni kierowca jednośladu z niewiadomych przyczyn zjechał z drogi, uderzył w betonowy przepust, a następnie wbił się w przystanek autobusowy.

Motocyklista przewieziony do szpitala. Policja bada przyczyny zdarzenia

W wyniku zdarzenia mężczyzna doznał poważnych obrażeń i musiał zostać natychmiast przewieziony do pobliskiego szpitala. Na ten moment służby nie udzielają szczegółowych informacji na temat jego stanu zdrowia. Funkcjonariusze prowadzą szczegółowe oględziny i badają okoliczności zdarzenia. Wciąż ustalają, co sprawiło, że kierujący nagle stracił kontrolę nad motocyklem.

Całkowicie zablokowana droga w kierunku Brudzenia Dużego

Miejsce zdarzenia jest wciąż zabezpieczane przez policję i inne jednostki ratunkowe. W związku z tym ruch na odcinku z Sikorza do Brudzenia Dużego został całkowicie wstrzymany. Płocka Komenda Miejska Policji szacuje, że utrudnienia na tym fragmencie drogi mogą potrwać co najmniej do godziny 17. Kierowcy proszeni są o korzystanie z wyznaczonych objazdów i ścisłe wykonywanie poleceń funkcjonariuszy pracujących na miejscu.