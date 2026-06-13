Znamy listę miast "Lata z Radiem i TVP". Letnia trasa koncertowa rusza przed wakacjami

Wiadomo już, do jakich miejscowości zawita tegoroczna trasa "Lata z Radiem i Telewizją Polską". Organizatorzy znów stawiają na format, który cieszy się ogromną popularnością wśród publiczności zgromadzonej zarówno na żywo, jak i przed ekranami. Na scenie pojawią się artyści o ugruntowanej pozycji na rynku, a także wschodzące gwiazdy muzyki. Wydarzenia te są świetną szansą na usłyszenie znanych wokalistów w letnich aranżacjach. Seria darmowych imprez rozpocznie się jeszcze przed oficjalnym startem wakacji, a w planach jest aż dwanaście koncertów w różnych zakątkach kraju.

Gdzie odbędą się koncerty Lata z Radiem i TVP? [TRASA]

Tego lata publiczni nadawcy zaplanowali wizyty w dwunastu miejscowościach, obejmując obszar od południa Polski po północne regiony. Te bezpłatne wydarzenia plenerowe będą odbywały się regularnie w letnie soboty, dostarczając niezapomnianych wrażeń muzycznych. Oto szczegółowy rozkład jazdy na nadchodzące miesiące:

20.06 – Bielsko-Biała

27.06 – Radom

04.07 – Zakopane

11.07 – Ełk

18.07 – Chełm

25.07 – Grudziądz

01.08 – Poddębice

08.08 – Lublin

15.08 – Mrozy

22.08 – Tarnów

29.08 – Gołdap

05.09 – Białe Błota

Gdzie oglądać Lato z Radiem i Telewizją Polską w telewizji?

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniach na miejscu, mają alternatywę. Każdy występ w ramach trasy "Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026" będzie transmitowany na żywo w stacji TVP 2, a także dostępny w serwisie streamingowym TVP VOD.

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