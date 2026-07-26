Emil Karewicz zmarł miesiąc po Pawle Królikowskim, spoczął tuż obok młodszego kolegi. Ich nagrobki są wyjątkowe!

Oryginalne groby gwiazd - Królikowski i Karewicz. Pochowano ich obok siebie

Warszawskie Powązki od lat przyciągają nie tylko bliskich zmarłych, ale także tłumy fanów, którzy chcą oddać hołd wybitnym artystom. Niektóre nagrobki zachwycają skromnością, inne są małymi dziełami sztuki i opowiadają historię swoich właścicieli. Wśród nich szczególną uwagę zwracają groby Emila Karewicza, Pawła Królikowskiego, Tomasza Stańki i Emiliana Kamińskiego.

Grób Emila Karewicza trudno pomylić z jakimkolwiek innym. Legendarny odtwórca roli Hermanna Brunnera ze "Stawki większej niż życie" spoczywa na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Jego nagrobek ma nowoczesną, artystyczną formę. Na jasnej płycie widnieje wymowny napis "The End", a przed nią ustawiono trzy białe popiersia oraz odlew twarzy aktora. Na ciemnej podstawie rzeźby wyryto imię i nazwisko gwiazdora oraz lata narodzin i śmierci bez dokładnych dat. Jest też słowo "aktor". Tego grobu nie da się przeoczyć.

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Mam maskę twarzy taty, która była zrobiona za jego życia na potrzeby Muzeum Hansa Klossa w Katowicach. Muzeum to zostało zamknięte, a odlew mam w domu. Teraz planuję zrobić z brązu odlew. Wkomponuję go w pomnik taty – mówił "Super Expressowi" syn aktora Krzysztof Karewicz.

Plan udało się wykonać, a nagrobek jest teraz dziełem sztuki i wspaniałym uhonorowaniem zmarłego aktora.

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Obok Emila Karewicza spoczywa inna znana postać - Paweł Królikowski. Aktor, którego widzowie pokochali między innymi za rolę Kusego w "Ranczu", również został pochowany na Powązkach. Jego biały nagrobek od razu przykuwa wzrok. Przez środek płyty biegnie charakterystyczne pęknięcie układające się w kształt krzyża. Obok wyryto poruszające słowa: "Słońcem jest dla mnie Twój uśmiech...", czyli cytat szczególnie ważny dla rodziny aktora.

Napis "Słońcem jest dla mnie Twój uśmiech.." to ulubiony cytat naszej rodziny z jednej z piosenek, jakie tata napisał do popularnego w latach 90. programu dla młodzieży "Truskawkowe studio" - zdradził kiedyś Antek Królikowski.

Fani regularnie zostawiają przy grobie kwiaty i znicze.

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Groby Tomasza Stańki i Emiliana Kamińskiego - nic tu nie jest przypadkowe

Wyjątkowy charakter ma także grób Tomasza Stańki. Mistrz jazzu spoczywa na Wojskowych Powązkach pod nagrobkiem, który bardziej przypomina ogromny głośnik niż tradycyjną płytę cmentarną. Monument wykonano z granitu, który był rzeźbiony przez wiele miesięcy przez Krzysztofa Bednarskiego.

Chciałam, by na grobie był piękny kawałek kamienia. Głaz, który może być anteną do kosmosu - opowiadała córka artysty.

Nie sposób przejść obojętnie także obok grobu Emiliana Kamińskiego. Twórca Teatru Kamienica spoczywa w Alei Zasłużonych na Wojskowych Powązkach. Jego pomnik przypomina teatralną scenę - nieprzypadkowo, bo całe życie aktora było związane z teatrem. Jest scena z wizerunkiem Emiliana, są kotary, a nawet symboliczne siedzenia "wychodzące" z płyty nagrobnej.

To pomysł architektki, która tworzyła z nami ten teatr, Joli Pachowskiej. Razem z Dorotą, jego siostrą, dopracowałyśmy ten pomnik, bo tak naprawdę on był najszczęśliwszy tutaj. Dlatego takie jest symboliczne pożegnanie, żeby mógł go mieć i po tamtej stronie... I dla ludzi, żeby wiedzieli, co było jego miłością życia - opowiadała Justyna Sieńczyłło w "Pytaniu na śniadanie" pod koniec 2023 r.

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