Wyczyścili grób Pawła Królikowskiego w 5. rocznicę śmierci. Tak wygląda okazała mogiła. Ten napis daje do myślenia

Paweł Królikowski rodzina: żona, dzieci

Paweł Królikowski - mimo że zmarł przed pięcioma laty - ciągle jest obecny w sercach rzeszy swoich fanów. Aktor zostawił po sobie niezwykły dorobek artystyczny i do dziś jest wielkim autorytetem i wzorem dla młodych adeptów sztuki filmowej. Dla najbliższych jednak Paweł Królikowski był przede wszystkim kochanym mężem i ojcem. Aktor miał piątkę dzieci z żoną Małgorzatą Ostrowską-Królikowską (Antka, Jana, Julię, Marcelinę i Ksawerego) i jednego syna ze związku nieformalnego. Tuż przed 5. rocznicą śmierci taty Antek Królikowski, który poszedł w ślady ojca i sam został znanym aktorem, wzruszająco wspominał ojca w Radiu Wrocław. Wyznał on, że w swojej córeczce widzi podobieństwo do taty.

Jeśli coś mam po tacie, to muszę powiedzieć, że oczy. Dziś spoglądam w oczy swojej córki, które też są takie same. Gdzieś ta dusza tatusia cały czas jest obecna w tych, czy innych oczach i tak o tym myślimy

- mówił Antek. O Pawle Królikowskim pamiętają także pozostali członkowie rodziny. W rocznicę śmierci przy grobie gwiazdora "Rancza" i "Pitbulla" pojawiło się mnóstwo osób, m.in. syn Jan ze swoim malutkim dzieckiem.

Mogiła aktora została dobrze wyczyszczona, co sprawiło, że znajdujący się na płycie napis był jeszcze bardziej widoczny. "Słońcem jest dla mnie Twój uśmiech..." - te słowa zamieszczone na grobie Pawła Królikowskiego dają do myślenia. Okazała mogiła artysty umieszczona jest na warszawskich Powązkach. Pomnik zaprojektowała rzeźbiarka Aleksandra Śmietana. O szczegółach wykonania mówił kiedyś w rozmowie z "Faktem" Sylwester Dziura z pracowni kamieniarskiej Topaz z Łodzi. To właśnie ona wykonała nagrobek.

Jest on zrobiony ze specjalnego marmuru Bianco o specyficznej, podobnej do porcelany strukturze. Ale kamień, z którego zrobiono nagrobek dla pana Pawła, nie jest jedynie wyszlifowany, ale też jest dodatkowo wytrawiony, więc nie taki gładki. Pod słońce on prześwituje, zwłaszcza w miejscu, gdzie znajduje się ozdobny krzyż z fluorytu

- zdradził mężczyzna.

W naszej galerii prezentujemy, jak wygląda grób Pawła Królikowskiego w 5. rocznicę śmierci

