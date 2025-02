Paweł Królikowski odszedł 5 lat temu po długiej chorobie. Aktor znany m.in. z roli "Kusego" w serialu "Ranczo" w 2015 roku miał usuniętego tętniaka mózgu, a później - w 2019 roku - ujawniono, że ma guza mózgu. Z okazji okrągłej rocznicy śmierci artysty rodzina spotkała się przy grobie aktora w Warszawie, by oddać mu hołd. Na cmentarzu zjawili się syn - Jan, wraz z wnuczkiem Pawła - małym Józkiem. Ojca w poruszających słowach wspominał Antek Królikowski. Przy okazji odpowiedział o swoich zawodowych początkach. Dziś może wydawać się to nieprawdopodobne, ale gwiazdor - jak sam wyznał - wcale nie chciał być aktorem.

Prawdę mówiąc - ja nie chciałem być aktorem. Wychowywałem się tu (we Wrocławiu - przyp. aut.), między tymi budynkami telewizji i teatru, to wszystko było mi bliskie i mnie interesowało, ale jednocześnie nie chciałem kontynuować za wszelką cenę tej rodzinnej tradycji. Nie było to moim priorytetem, wyszło właściwie samo przez się (...) o ile na początku rodzice nie byli zachwyceni, nie pchali mnie do tego "interesu", tak ja sobie przekornie zacząłem chodzić na castingi. Byłem małolatem, miałem kilkanaście lat, od projektu do projektu zaczęło się robić poważnie