Odwiedziliśmy grób Pawła Królikowskiego. Tak dziś wygląda miejsce pochówku Kusego z "Rancza"

Emilian Kamiński robił, co mógł, żeby to ukryć. Teraz, rok po jego śmierci, prawda wyszła na jaw

Tak zrobili grób Danuty Steczkowskiej, że widać go już z połowy cmentarza. Justyna Steczkowska pokazała zdjęcia

Paweł Królikowski zmarł w lutym 2020 r. Aktor by w kwiecie wieku i u szczytu kariery zawodowej. Niestety groźna i wyniszczająca choroba zebrała swoje żniwo. Artysta zmarł z powodu guza mózgu, pozostawiając w żalu nie tylko rodzinę i bliskich, ale także wielu fanów. Rolą Kusego - przesympatycznego i prostolinijnego artysty-malarza z tragiczną przeszłością, zdobył sobie serca wielu miłośników tego niemal kultowego już serialu.

Wyjątkowy nagrobek Pawła Królikowskiego

Dziś z okazji Wszystkich Świętych grób aktora wyglądał wyjątkowo. Wdowa po aktorze - Małgorzata Ostrowska-Królikowska od pogrzebu dba o to, by nagrobek zawsze zdobiły świeże kwiaty. Tym razem na grobie pojawiła się piękna wiązanka z białych, jasnoróżowych i jasnożółtych chryzantem. Takie same kwiaty zagościły w wazonie. po obu stronach płyty ustawiono doniczki z kwiatami w podobnej tonacji, ale mniejszych kwiatostanach.

Tę spójna i jasną dekorację ożywiły doniczki z ciemnoróżowymi wrzoścami, pomnik mienił się tez dziesiątkami światełek. Mimo, że było jeszcze dość wcześnie, wokół nagrobka trudno już było znaleźć miejsce na postawienie kolejnego znicza. Fani przynosili kwiaty, przystawiali na chwile w zadumie, wspominali niezapomniane kreacje aktorskie Królikowskiego. Przy całej tej strojności uwagę zwracał jeden szczegół. Na poziomej płycie ze zdjęciem i nazwiskiem aktora ktoś położył jedną skromna gałązkę czerwonej róży - niezwykły wyraz pamięci i miłości.

Wszystkich Świętych 2023. Tak dziś wyglądał grób Pawła Królikowskiego