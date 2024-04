Gdańsk. Żart o napadzie na bank zakończony interwencją policji

Żart o napadzie na jeden z banków w Gdańsku postawił na nogi całą tamtejszą policję. W poniedziałek, 29 kwietnia, ok. godz. 11.30 do placówki weszli 17- i 23-latek, którzy zbierali datki dla fundacji. Po tym jak jeden z nich wyjął plastikowy pistolet na wodę, pracownica banku usłyszała, że to napad, więc niezwłocznie włączyła dedykowany takim zdarzeniom alarm. Mimo że młodzi mężczyźni opuścili bank, komunikując, że to był żart, na miejscu pojawiła się policja. Dalsza część tekstu poniżej.

