Zamkną ważne rondo w ścisłym centrum Warszawy! Będzie remont

Remont ronda Czterdziestolatka

Tramwajarze zaplanowali remont od piątku do niedzieli. Zamkną przejazdy tramwajowe po stronie ul. Chałubińskiego i al. Jana Pawła II. Nie będzie można przejechać Al. Jerozolimskimi przez rondo Czterdziestolatka.

Na jezdni Al. Jerozolimskich w kierunku Marszałkowskiej będą dwa pasy do skrętu w ul. Chałubińskiego. Nitka al. Jana Pawła II prowadząca do al. Niepodległości zostanie zwężona o lewy pas. Kierowcy nie przejadą także Al. Jerozolimskimi od ronda Dmowskiego do pl. Zawiszy. Na jezdni w tym kierunku będą tylko dwa pasy – oba, do skrętu w prawo. Zwężona zostanie jezdnia Chałubińskiego w stronę ronda ONZ, do dwóch pasów – prosto oraz prosto lub w prawo.

Objazd do ronda Dmowskiego poprowadzi ul. Chałubińskiego, al. Niepodległości i Trasą Łazienkowską do Waryńskiego i Marszałkowskiej. W stronę pl. Zawiszy kierowcy pojadą al. Jana Pawła II do ronda ONZ, gdzie zawrócą. Utrudnienia będzie można ominąć także ul. Emilii Plater pomiędzy Al. Jerozolimskimi a Świętokrzyską.

i Autor: Materiały prasowe Remont ronda Czterdziestolatka - objazd zamkniętego odcinka

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

W związku z tym, że zostanie zamknięte torowisko od ronda ONZ do ul. Nowowiejskiej, na czas remontu nie będą kursowały tramwaje linii: 10, 11 i 33, a trasa linii 17 zmieni się – objazd w obu kierunkach poprowadzi al. „Solidarności”, przez plac Bankowy, ulicami Marszałkowską i Nowowiejską. Na tory wyjadą linie zastępcze: 73 z Metra Młociny na Osiedle Górczewska lub Cmentarz Wolski oraz 74 między Wyścigami a PKP Służewiec. Autobusy zastępcze Z17 będą jeździły, co około 5-8 minut, między Rondem ONZ a metrem Pole Mokotowskie po trasie tramwajów linii 17.

Autobusy linii: 127, 128, 158, 175, 517, 521 w stronę Browarnej, placu Piłsudskiego, Witolina, Torwaru i Falenicy ominą plac budowy, jadąc od placu Starynkiewicza ulicami: Lindleya, Koszykową i Chałubińskiego. W przeciwnym kierunku natomiast aleją Jana Pawła II i przez rondo ONZ.

Nocne: N32, N35, N38, N43, N85, N88 i N91 oraz 504 do pętli przy Dworcu Centralnym dojadą Żelazną i Złotą. Autobusy linii: 504, 200, N34, N43, N36, N86 wyjadą z pętli przy Dworcu Centralnym w lewo w Emilii Plater i wrócą do swoich stałych tras aleją Jana Pawła II.

Warto pamiętać, że przez cały weekend majowy, w miejscach robót, przemarszów i imprez, autobusy i tramwaje Warszawskiego Transportu Publicznego będą kierowane na najbliższe przejezdne ulice. Więcej informacji o zmianach i utrudnieniach w komunikacji miejskiej na portalu WTP.