Gruba afera z Luną. Punktacja została sfałszowana

Już niedługo odbędzie się wydarzenie, na które wszyscy czekali. Eurowizja, na której Polskę będzie reprezentować Luna, która w preselekcjach pokonała samą Justynę Steczkowską. Mimo wygranej dziewczyna krytykowana jest w mediach społecznościowych. Wielu fanów konkursu uważa, że nie ma zbyt dużych szans na wygraną. Według bukmacherów polska artystka może mieć ogromny problem z dostaniem się do finału.

Jak się jednak ostatnio okazało, do sieci przedostały się wyniki sondażu prasowego, w których Luna była na czele. Jak to się w ogóle stało?

Pierwsza afera z Luną. Punktacja została sfałszowana?

Już 7 maja 2024 roku na scenie w Malmo zobaczymy występ Luny. Gwiazda poleciała aż do Szwecji, gdzie skrupulatnie przygotowuje swoje show. W mediach społecznościowych konkursu znalazły się pierwsze fotki pokazujące, jak to wygląda.

Okazuje się, że nasza reprezentantka jeszcze nie zaprezentowała swoich umiejętności na scenie, a już wzbudziła ogromne emocje. W sieci pojawił się bowiem post dotyczący prowadzenia Polski w sondażowych głosowaniach. To właśnie taką informację podał jeden z użytkowników X (Twitter). Pod fotką zawrzało. Szybko jednak okazało się, że wyniki przedstawione na grafice są tajne, a te, które zostały wrzucone do sieci, zostały sfabrykowane. Zanim użytkownicy X do tego doszli, minęło sporo czasu, a post został udostępniony kilkaset razy.

Na jaw wyszło również, że tego typu ankiety dotyczące pierwszych prób nie są organizowane. Dodatkowo osoba, która udostępniła wynik ankiety, miała już wcześniej publikować fałszywe treści w sieci.

