Maja Hyży ostro o Lunie. Jej słowa zmiotą artystkę z planszy

Eurowizja co roku dostarcza ogromnych emocji. Ta edycja z pewnością również okaże się nieprzewidywalna. Nasza polska reprezentantka Luna pewnie o to zadba. Młoda wokalistka niestety nie jest zbyt lubiana. Internauci wprost piszą, że piosenka gwiazdy nie przypadła im do gustu. W sprawie chętnie wypowiadają się także inne gwiazdy. Ostatnio głos zabrała Maja Hyży.

Maja Hyży krytykuje Lunę. Padły mocne słowa

Luna mimo wielu krytycznych głosów stara się nie przejmować i w wielu wywiadach mówi o ludziach, którzy zapewniają jej ogrom wsparcia. 24-latka wyjawiła niedawno, że w gronie jej fanek zalazły się między innymi Patrycja Markowska oraz Blanka.

Jak się okazuje Maja Hyży raczej nie będzie wsparciem dla Luny. W najnowszym wywiadzie bardzo krytycznie oceniła występ swojej koleżanki po fachu.

"Owszem, niestety. (...) Nie podobało mi się. Nie chcę używać mocnych słów krytyki, bo nie chcę być zhejtowana, ale umówmy się, każdy z nas ma prawo do własnego zdania i ja nie muszę teraz udawać, że Luna jest super, fajna. Nie oceniam jej jako osoby, bo jej nie znam. Ja oceniam to co usłyszałam i zobaczyłam i mi się to bardzo nie spodobało. Uważam, że naprawdę strasznie obniżyliśmy poziom. Nie wiem, co tam się zadziało" – powiedziała Hyży w wywiadzie dla portalu janachowska.pl.

Dziennikarka przeprowadzająca wywiad z Hyży starała się wytłumaczyć, że Luna ma problemy zdrowotne i dlatego nie dała pełnego popisu swoich umiejętności. Maja w odpowiedzi podkreśliła, że chodziło jej o "głębsze tematy".

"Coś tam nie wyszło i nie wychodzi. Szkoda, bo reprezentuje nas i idzie w świat z Polską" – dodała wyraźnie zbulwersowana Maja Hyży.

Maja Hyży miała chrapkę na udział w Eurowizji

Maja Hyży kilkukrotnie starała się o występ podczas Eurowizji. W tym roku artystka jednak zrezygnowała i nie wzięła udziału w preselekcjach. W rozmowie z dziennikarzami portalu jastrzabpost.pl zdradziła, co wpłynęło na jej decyzję. Maja aż trzy razy starała się o rolę reprezentantki Polski podczas konkursu Eurowizji. Startowała w selekcjach w 2018, 2020 i 2023 roku.

"Nie ukrywam, że gdzieś przez myśl przeszło mi, żeby startować w preselekcjach, ale jak się dowiedziałam, że preselekcje wyglądają, jak wyglądają, że nie ma występu na scenie, nie ma głosowania i tak dalej... Straciło to dla mnie fun i aurę. To chyba zdecydowało, że zrezygnowałam z udziału w preselekcjach" - powiedziała w wywiadzie.

