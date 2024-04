Luna interesuje się astrologią. Zapytała gwiazdy o wynik konkursu Eurowizji?

Luna to bogini księżyca, przewodniczka po księżycowym świecie muzyki. Aleksandra Wielgomas, bo tak brzmi prawdziwe imię i nazwisko piosenkarki swój pseudonim zaczerpnęła z fascynacji mitologią i zainteresowań astrologią. Choć uwielbia księżyc, postanowiła jednak nie kusić losu i nie próbowała, patrząc w niebo oszacować swoich szans w konkursie Eurowizji. - Astrologia jest bardzo ważna w moim życiu prywatnym. To moja pasja i moja zajawka, natomiast, jeśli chodzi o sprawy eurowizyjne, bardziej ufam pracy, ufam sobie i swojemu wewnętrznemu głosowi i tego się staram trzymać. Trzeba się po prostu jak najlepiej przygotować i być dobrej myśli oraz generować pozytywną energię – mówi „Super Expressowi” Luna.

Luna posługuje się magią, żeby przewidzieć swoje zwycięstwo lub porażkę?

Piosenkarka mimo poważnych problemów z krtanią solidnie ćwiczy zarówno wokal, jak i choreografię do jednego z najważniejszych występów w jej życiu. Pragnie zaprezentować się jak najlepiej. – Nie czytałam z gwiazd, bo nie chcę się niczym sugerować. To jest ważne, jaka będzie ode mnie energia tam na miejscu. Nie przewidzę, kto wygra Eurowizję i które miejsce zajmę – dodaje artystka.

Luna chodzi do wróżki?

Zapytaliśmy Lunę, czy chodzi czasem do wróżki? Jej odpowiedź zabrzmiała bardzo ciekawie. – Jestem sama sobie wróżką i słucham tylko swojego wewnętrznego głosu i swojej intuicji, którą myślę, że mam dobrą – uśmiecha się artystka. Życzymy powodzenia!

Kiedy Luna wystąpi na Eurowizji w Szwecji?

Konkursowy występ Luny zaplanowany jest na 7 maja2024 roku. Jeśli nasza zjawiskowa reprezentantka otrzyma odpowiednią liczbę punktów od innych państw, to ma szansę na koncert finałowy, zaplanowany na 11 maja. Trzymamy mocno kciuki za wokalistkę i za to, żeby do występu odzyskała głos!

