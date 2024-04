Poważne problemy Luny przed Eurowizją. Gwiazda odwołuje kolejne koncerty. "Mam nadzieję, że mi wybaczycie"

- Jak widzicie, byłam już spakowana do Amsterdamu i Sztokholmu. Nie mogłam się doczekać aż was zobaczę, bo muzyka i spotkania z wami są uzdrawiające. Niestety, muszę najpierw wyleczyć mój głos, co zresztą słychać. Jest mi naprawdę smutno i mam nadzieję, że mi wybaczycie. Sercem jestem z wami. Mam nadzieję, że będę mogła odwiedzić Amsterdam i Sztokholm najszybciej jak to będzie możliwe - przekazała na Instagramie Luna.