LUNA, czyli Aleksandra Wielgomas, wraz z piosenką "The Tower" będzie reprezentować Polskę w konkursie Eurowizja 2024. Młoda artystka pokonała w preselekcjach między innymi Justynę Steczkowską, która była jedną z faworytek. 24-latka przygotowuje się do konkursu, w międzyczasie dając występy na imprezach związanych z Eurowizją. Pojawiła się niedawno w Hiszpanii, gdzie jednak zaliczyła kilka wpadek i spotkała się z nieprzychylnymi komentarzami internautów. Teraz sytuacja się niestety powtarza. LUNA pojawiła się bowiem w Londynie na imprezie przed-eurowizyjnej, gdzie dała występ i zaśpiewała "The Tower". Jak zauważają ludzie w mediach społecznościowych, często fałszowała, nie trafiała w wysokie dźwięki, traciła oddech. Do konkursu zostało bardzo mało czasu, a wygląda na to, że LUNA ma jeszcze sporo do nadrobienia. Zdaniem ekspertów, obstawiających wyniki, Polska może nie trafić nawet do tegorocznego finału. A co piszą ludzie? Opinie są miażdżące.

LUNA wystąpiła w Londynie przed Eurowizją. Ludzie są załamani! "Błagam, powiedzcie, że to przeróbka"

Po występie LUNY w Londynie w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy oceniających 24-latkę. Część osób stara się jej bronić, pisząc, że brzmi, jakby była przeziębiona. Inni wskazują na to, że "nie brzmi jak ona". Większość komentarzy to jednak ostra krytyka Aleksandry i "zapędzanie" jej do treningów wokalnych, bo "zostało mało czasu".

- Błagam, powiedzcie, że to przeróbka. (...) Polska nie chce trafić nawet do finału. (...) To tak na serio? (...) Co to jest?! - to zaledwie garstka wpisów, tych najbardziej "łagodnych".

LUNA w jednym z wywiadów zdążyła wyjaśnić, że tego dnia faktycznie była chora. Miała mieć zapalenie krtani. Fani mają nadzieję, że do czasu konkursu Eurowizja 2024 piosenkarka będzie w pełni sił i mimo nieprzychylnych głosów da potężne show. W przeciwnym razie, Polska faktycznie może pożegnać się z finałem. Występ LUNY w Londynie znajdziecie poniżej.

