Luna zaliczyła wpadkę tuż przed Eurowizją. Kamery uchwyciły intymne miejsce wokalistki! Czyżby zapomniała o bieliźnie?

O Lunie, czyli młodej i utalentowanej Aleksandrze Wielgomas zrobiło się głośno za sprawą jej zwycięstwa w polskich preselekcjach do Eurowizji 2024. Artystka z utworem "The Tower" pokonała takie sławy jak Justyna Steczkowska, Krystyna Prońko, Kayah czy Edyta Górniak. Nie wszystkim ten wybór przypadł do gustu. "Słuchałam jej piosenki, bo słuchałam tych dwudziestu, które miały największe szanse na zwycięstwo. Przeleciała mi kompletnie bez zapamiętania. Musiałabym tego jeszcze raz posłuchać, ale skoro nie zapamiętałam, to na pewno nie jest to jakiś utwór, który wbija w podłogę. Były na pewno lepsze piosenki" - powiedziała Elżbieta Zapendowska w rozmowie z Plotkiem.

Zanim poznaliśmy reprezentanta Polski, a spekulacje mówiły głównie o Justynie Steczkowskiej, w rankingu bukmacherów nasz kraj plasował się na 16. pozycji. Niestety, już po ogłoszeniu, że Luna startuje, spadliśmy o cztery oczka - na 20. miejsce. Aktualnie zajmujemy 29 miejsce.

Luna doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że aby zwiększyć swoje szanse na wygraną, musi promować utwór przed europejską publicznością. Kilka dni temu pojawiła się na PrePartyES w Madrycie, gdzie zaprezentowała swój konkursowy numer. Niestety w pewnym momencie doszło do małej wpadki. Kamery uchwyciły bowiem... intymne miejsce wokalistki.

