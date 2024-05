Potworny skandal na Eurowizji! W finale zabraknie kolejnych reprezentantów?! Co tam się dzieje?!

Dopiero co reprezentant Holandii został zdyskwalifikowany z konkursu Eurowizji, a już znikają kolejni piosenkarze! Co się dzieje w Malmo na festiwalu tuż przed finałem? Czy ta impreza w ogóle się odbędzie? Na scenę 11 maja o godz. 21.00 mogą nie wejść reprezentanci Irlandii, Grecji i Szwajcarii. A to wcale jeszcze nie koniec, bo także inne kraje rozważają swój dalszy udział w konkursie. Awantura, która rozgrywa się za kulisami Eurowizji tuż przed finałem przejdzie do niechlubnej historii festiwalu. Co tam się tak naprawdę dzieje? Czy zobaczymy dziś wieczorem finał konkursu?