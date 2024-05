Krzysztof Rutkowski dumny z syna! Ależ oni razem wyglądają! Tylko u nas zdjęcia tuż przed pierwszą komunią Krzysztofa Rutkowskiego juniora

Krzysztof Rutkowski i jego syn wyglądają jak książęta! Te zdjęcia powalają na kolana

Krzysztof Rutkowski wydał majątek na uroczystości rodzinne, jakie odbędą się 11 i 12 maja 2024 roku. Pierwszego dnia Krzysztof i Maja staną przed ołtarze, aby odnowić swoją przysięgę małżeńską. Ich syn, Krzysztof Junior jest najważniejszym gościem na tej uroczystości. Tata i syn są ubrani w takie same niebieskie smokingi wyglądają razem jak członkowie rodziny królewskiej!

Ponad 200 gości Rutkowskich będzie świętowało przy suto zastawionych stołach. Przystrojone sale hotelowe wyglądają jak pałac, toną w kwiatach i złocie. Na tym tle rodzina Rutkowskich prezentuje się niezwykle dostojnie.

Krzysztof Rutkowski junior to już mały przystojniak. Kiedy pozują razem do zdjęć podobieństwo ojca i syna jest uderzające. Chłopaki mają nawet identyczne fryzury - zobacz to w ekskluzywnej galerii zdjęć!

- Z okazji Komunii Świętej przygotowaliśmy dla Juniora wiele atrakcji i prezentów. Krzysiu ma 10 lat i interesuje się motoryzacją, dlatego kupiłem mu BMW E36 z silnikiem E46. Auto na tuning ma 400 koni. Pod okiem instruktora będzie nim jeździł na torze. Jego wartość to około 200 tys. zł - mówi SE Krzysztof Rutkowski. - Dodatkowo Krzyś w prezencie od dilera samochodów dostanie elektryka o wartości 50 tys. zł. - dodaje.

