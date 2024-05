Mazowiecki Park Krajobrazowy stanął w ogniu. Pożar gasił samolot gaśniczy

Pożar Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

"Od godzin popołudniowych nasze dwa zastępy walczą z rozległym pożarem lasu w miejscowości Karczew 🔥🚒🚒" - poinformował w czwartek 15 maja profil OSP Józefów. Wybuchł pożar w Mazowieckim Parku Krajobrazowym.

- W Karczewie zapalił się młodnik, na miejsce zadysponowano sześć zastępów strażaków, dojeżdżają jeszcze kolejne dwa - potwierdził w rozmowie z TVN kapitan Maciej Łodygowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poprosiło mieszkańców o korzystanie z wody tylko, jeśli muszą.

"Z uwagi na trwający pożar lasu za Ośrodkiem Edukacyjno-Muzealnym "Baza Torfy", a co za tym idzie zwiększone zapotrzebowanie na wodę do walki z ogniem, zwracamy się z prośbą o ograniczenie użytkowania wody do celów bytowo-gospodarczych do ok. godz. 22:00" - zakomunikował OPWiK, a do tej prośby przychylił się prezydent Otwocka Jarosław Margielski. Pożar został ugaszony. Łącznie płomienie gasiło 20 zastępów straży pożarnej i samolot gaśniczy, podał TVN24. Przyczyny będą wyjaśniane.