Paweł Królikowski odszedł 5 lat temu. Gdy umarł, na jaw wyszła długo skrywana tajemnica

Paweł Królikowski zmarł 27 lutego przed 5 laty. Wcześniej ciężko chorował, ale wydawało się, że pokonał największe przeciwności, bo wrócił nawet do pracy zawodowej. Zanim jednak do tego doszło, czekała go długa droga do zdrowia, którego już w pełni nie odzyskał.

Choroba po raz pierwszy ujawniła się, gdy aktor prowadził samochód. Razem z żoną podróżowali, kiedy nagle pojawiły się trudności z mówieniem i zaburzenia widzenia. Natychmiast zatrzymali pojazd, wezwali pogotowie, a Paweł Królikowski został szybko przewieziony do szpitala.

Wezwałam karetkę pogotowia. Przyjechali błyskawicznie. Powiedzieli, że zabierają Pawła na najbliższy oddział neurologiczny - mówiła później Małgorzata Ostrowska-Królikowska, ukochana żona aktora.

Wyniki badań były alarmujące – u Królikowskiego wykryto guz w głowie, który okazał się nowotworem złośliwym.

Paweł Królikowski żył na tykającej bombie zegarowej. Nie dawał tego po sobie poznać

Królikowskiemu wykonano poważną operację, ale starał się żyć normalnie - przynajmniej na tyle, na ile pozwalał mu stan zdrowia. Przeszedł radioterapię i chemioterapię, walczył i cierpiał, ale mimo wszystko cieszył się rodziną, wrócił też do pracy, która dawała mu wiele radości i poczucie spełnienia.

Na początku maja nie przyjechałem do was na spotkanie. Okazało się, że moje zdrowie nie było okej. Musiałem więc coś z tym zrobić, spotkałem ludzi w Szpitalu Bródnowskim, w szpitalu koło Zgierza i tam mi uratowali życie, uratowała mi życie moja żona i uratował mi życie mój profesor Ząbek i okazało się, że mogę żyć, że mogę z wami się spotykać - mówił gwiazdor w premierowym odcinku 12. sezonu programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

W styczniu 2020 r. poddał się kolejnej operacji. Aktor, którego widzowie pokochali za rolę Kusego w "Ranczu", zmarł niedługo później.

Dwa miesiące po śmierci aktora TVN wyemitował film dokumentalny "Neurochirurg", w którym przedstawiono proces leczenia Królikowskiego oraz zaprezentowano szczegóły poważnej procedury medycznej, którą zastosowano.

Pogrzeb Królikowskiego i tajemnica, która wyszła na jaw

Na początku marca 2020 r. odbył się pogrzeb Pawła Królikowskiego. Ceremonia rozpoczęła się w warszawskim kościele pw. Wniebowzięcia N.M.P i św. Józefa Oblubieńca przy ul. Krakowskie Przedmieście. Później kondukt żałobny udał się na Powązki Wojskowe. Aktora pochowano w tzw. nowej Alei Zasłużonych. W ostatniej drodze uczestniczyły tłumy - rodzina, przyjaciele i wielbiciele talentu gwiazdora.

Podczas mszy padło wiele miłych słów, które opisywały zmarłego. Dzieci Pawła dostały chwilę, by w krótkich przemówieniach uhonorować kochanego tatę. Przemówił też brat Pawła Rafał Królikowski.

Tajemniczy syn Pawła Królikowskiego

Aktor osierocił piątkę dzieci, które miał z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską: Antoniego (31 l.), Jana (28 l.), Julię (21 l.), Marcelinę (19 l.) i Ksawerego (13 l.). Wówczas nikt spoza najbliższego kręgu nie wiedział, że Królikowski miał jeszcze jednego syna.

Prawda wyszła na jaw dopiero po śmierci, a nawet po pogrzebie aktora, gdy zaczęło się postępowanie spadkowe. Wówczas okazało się, że Królikowski był ojcem nie piątki, a szóstki pociech.

Istnienie tajemniczego syna potwierdziła Ostrowska-Królikowska. Mężczyzna nie chce ujawniać swojej tożsamości,

Nie będę komentować sprawy z szacunku do syna Pawła, ponieważ nie jest to osoba publiczna, a temat dotyczy spraw osobistych. Ponadto jest to człowiek dorosły, wobec czego nie będę odnosić się do tematu. Jest traktowany jak pełnoprawny członek rodziny - podkreśliła aktorka w rozmowie z Pudelkiem.

Wiadomo, że młody mężczyzna o imieniu Maciej, który pojawił się na pogrzebie ojca, to owoc romansu Królikowskiego. Nieślubny syn ma mieszkać we Wrocławiu, gdzie jakiś czas temu wyprowadził się i pracuje Antoni Królikowski.

