Zbigniew Zamachowski miał zagrać Kusego w serialu "Ranczo". Jego miejsce zajął Paweł Królikowski

Paweł Królikowski jako aktor długo pozostawał w cieniu brata Rafała i żony Małgorzaty. Wszystko zmieniło się, gdy przyjął rolę Kusego w serialu "Ranczo", który szybko okazał się wielkim hitem TVP. Kto wie, jakby potoczyły się losy zmarłego w 2020 roku aktora, gdyby nie... Zbigniew Zamachowski. To właśnie on miał być Kusym. Wielki aktor jednak nie zdecydował się zagrać w "Ranczu", co otworzyło drogę do sławy Pawłowi Królikowskiemu. O kulisach obsadzania jednej z głównych ról w hitowym serialu TVP opowiedział Jerzy Gudejko, współwłaściciel agencji reprezentującej interesy artystów. - Prawdę mówiąc o tym, że kariera Pawła rozkwitła, zadecydował przypadek. Gdyby nie to, że Zbyszek Zamachowski zrezygnował z "Rancza", mogłoby być różnie. Gdy tylko dowiedziałem się, że poszukiwany jest ktoś inny, kto zagra Kusego, wiedziałem, że muszę zrobić wszystko, by Paweł dostał tę rolę - zdradził agent w rozmowie z Onetem.

Andrzej Wajda znał i cenił Pawła Królikowskiego

Przy okazji okazało się, że Paweł Królikowski był ceniony przez samego Andrzeja Wajdę! Nigdy jednak nie zagrał u tego wybitnego reżysera. - Paweł był bardzo oryginalnym artystą. Kiedyś zaproszono mnie na spotkanie z młodymi reżyserami do szkoły mistrzowskiej Andrzeja Wajdy. Ktoś zapytał mnie, czy wielu jest dobrych aktorów, którzy nie są znani. Odpowiedziałem, że tak, na przykład Paweł Królikowski. Na to Wajda, bo spotkanie było w ramach jego wykładu, powiedział: "Zgadzam się. Mam notes, w którym zapisuję aktorów i artystów. On jest w tej drugiej grupie". Zdziwiłem się, bo wiedziałem, że Paweł u niego nigdy nie zagrał. Zapytałem, kogo częściej angażuje do swoich filmów. On wtedy przyznał: "Artyście wszystkiego nie zaproponuję". A więc znał Pawła i cenił, a mimo to nie miał dla niego odpowiedniej propozycji - wyjawił po latach Jerzy Gudejko. Czy Zbigniew Zamachowski byłyby lepszy niż Paweł Królikowski w roli Kusego w serialu "Ranczo"? Dajcie znać, co myślicie, w naszej sondzie.

Zobacz galerię: Paweł Królikowski i Małgorzata Ostrowska-Królikowska - takie było ich małżeństwo

Sonda Czy Zamachowski byłby lepszy niż Królikowski w roli Kusego w "Ranczu"? Tak Nie Trudno powiedzieć