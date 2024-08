Antek Królikowski ponownie zostanie ojcem

Antek Królikowski po pokonaniu różnych życiowych zakrętów w końcu się ustatkował. Co prawda aktor ciągle formalnie jest mężem Joanny Opozdy, z którą ma syna Vincenta, ale para rozstała się jeszcze przed jego narodzinami. Antek Królikowski związał się z piękną prawniczką Izabelą Banaś i od dawna nie słychać o żadnych kryzysach w tym związku. Do tego pod koniec lipca wydało się, że zakochani zostaną rodzicami. Para pojawiła się na festiwalu im. Pawła Królikowskiego, czyli zmarłego przed czterema laty ojca Antka. - Cieszę się, że to właśnie przy tej okazji możemy podzielić się tą dobrą nowiną ze światem - mówił nam szczęśliwy aktor, który wraz z Izabelą Banaś zamieszkał we Wrocławiu. - Nie ukrywam, że w tym czasie szczególnie doceniamy życie we Wrocławiu, z dala od mediów, a zobowiązania zawodowe prawdopodobnie będą nas tu jeszcze jakiś czas trzymać - zdradził Antek Królikowski. Wszyscy zastanawiają się, jakie imię otrzyma dziecko aktorka i prawniczki. W rozmowie z portalem Shownews.pl na ten temat wygadał się "znajomy" pary, ale chyba nieco wyszedł przed szereg...

Takie imię dla dziecka wybrali Antek Królikowski i Izabela Banaś. "Chcieli oddać hołd ojcu Antka"

To, co powiedział, brzmi wzruszająco. - Iza i Antek podjęli już decyzję. Jeśli będzie chłopiec, dadzą mu na imię Paweł. To był dla nich oczywisty wybór. Nieprzypadkowo ujawnili ciążę na Festiwalu im. Pawła Królikowskiego. Chcieli oddać hołd ojcu Antka. Zależało im także, żeby jak najdłużej utrzymać stan Izy w tajemnicy i ogłosić radosną nowinę na własnych zasadach. I to im się udało - mówił informator portalu.

Postanowiliśmy sprawdzić te informacje i nasze źródło... zaprzecza tym doniesieniom. "Dziecko nie będzie miało na imię Paweł, choć oczywiście byłby to wzruszający gest" - mówi nam informator. Cóż - poczekamy, zobaczymy.

Na temat ciąży partnerki Antka Królikowskiego nieoczekiwanie głos zabrała także jego ciągle jeszcze obecna żona, zakłócając chyba nieco dobry nastrój przyszłych rodziców. - Drodzy państwo, od samego rana jestem bombardowana telefonami. Napisały do mnie chyba wszystkie redakcje w tym kraju. Nie będę komentować zaistniałej sytuacji. Jedyne, o co was proszę, to żebyście się nie znęcali nad kobietą w ciąży, bo cały stres, nerwy i płacz odbijają się na dziecku, co niestety często wpływa na jego zdrowie - podkreśliła w swoim oświadczeniu na Instagramie Joanna Opozda. - Dziecko zawsze jest niewinne. Nie prosiło się na świat i powinno dorastać w spokoju i szczęściu. Mnie i Vincentowi zostało to odebrane, co wiązało się z ogromnymi problemami zdrowotnymi natury emocjonalnej i fizycznej. Była to trauma, której nie życzę absolutnie nikomu. Uważam, że kobiety w ciąży powinny być pod ochroną. Pamiętajcie, że czyniąc im krzywdę, czynicie krzywdę niewinnym istotom dorastającym w ich brzuchach - dodała aktorka.

Zobacz naszą galerię: Antek Królikowski i Izabela Banaś spodziewają się dziecka

Sonda Czy Antek Królikowski i Izabela Banaś to dobrana para? Tak, wreszcie dobrze trafił Nie moja sprawa