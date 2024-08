Najpierw Antek Królikowski pochwalił się tym, że niebawem znów zostanie ojcem. Dzień później przewrotu nie w życiu, a na głowie dokonała jego żona Joanna Opozda. Choć trudno w to uwierzyć, aktorzy, którzy rozstali się ponad dwa lata temu, wciąż nie są po rozwodzie. Nadal wiąże ich też "święty węzeł małżeński", ale oboje już od dawna układają sobie życie osobno. I z daleka od siebie. Opozda w zeszłym roku kupiła dom pod Warszawą, a jej mąż razem z nową ukochaną Izabelą tworzą własne rodzinne gniazdko we Wrocławiu - wszystko po to, aby odciąć się od medialnego szumu i paparazzich.

Zakochani w rozmowie z "Super Expressem" zdradzili, że z niecierpliwością czekają na pierwsze wspólne dziecko. - Wraz z Izą spodziewamy się dziecka i cieszę się, że to właśnie przy tej okazji [festiwal poświęcony zmarłemu ojcu Królikowskiego - red.] możemy podzielić się tą dobrą nowiną ze światem - mówił Antoni.

Joanna Opozda zareagowała na wieści o ciąży u Izabeli i Antka Królikowskiego

Pociecha będzie drugim potomkiem 35-letniego Antka Królikowskiego, który z Opozdą doczekał się syna Vincenta. Chłopiec ma niemal 2,5 roku i niebawem zostanie starszym bratem.

Opozda skomentowała już ciążę Izabeli, pisząc na swoim instagramowym profilu: "Drodzy państwo, od samego rana jestem bombardowana telefonami. Napisały do mnie chyba wszystkie redakcje w tym kraju. Nie będę komentować zaistniałej sytuacji. Jedyne, o co was proszę, to żebyście się nie znęcali nad kobietą w ciąży, bo cały stres, nerwy i płacz odbijają się na dziecku, co niestety często wpływa na jego zdrowie".

I dodała: "Dziecko zawsze jest niewinne. Nie prosiło się na świat i powinno dorastać w spokoju i szczęściu. Mnie i Vincentowi zostało to odebrane, co wiązało się z ogromnymi problemami zdrowotnymi natury emocjonalnej i fizycznej. Była to trauma, której nie życzę absolutnie nikomu. Uważam, że kobiety w ciąży powinny być pod ochroną. Pamiętajcie, że czyniąc im krzywdę, czynicie krzywdę niewinnym istotom dorastającym w ich brzuchach".

Joanna Opozda przeszła metamorfozę

Dzień później 36-letnia gwiazda zaprezentowała się w kompletnie nowej odsłonie. Nie da się oderwać od niej oczu! Aktorka rozjaśniła włosy, które wcześniej miały naturalny, miodowy odcień, fryzjer zrobił jej również grzywkę i fale. Opozda nie przypomina już samej siebie sprzed kilku dni! Niektórym internautom przywodzi na myśl Izabellę Scorupco. Faktycznie, coś w tym jest.

