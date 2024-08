Tak Antek Królikowski wychowa drugie dziecko. Wielka zmiana w życiu aktora i Izy. Nie wszyscy o tym wiedzieli

Antek Królikowski wyprowadził się z Warszawy. Wychowa drugie dziecko z dala od mediów

Antek Królikowski tylko w rozmowie z "Super Expressem" wyznał, że po raz kolejny zostanie tatusiem. Aktor i jego ukochana Izabela Banaś spodziewają się dziecka, które przyjdzie na świat już jesienią. Ciążowy brzuszek ukochanej gwiazdora można było zobaczyć dopiero podczas festiwalu im. Pawła Królikowskiego, który odbył się w miniony weekend. - Wraz z Izą spodziewamy się dziecka i cieszę się, że to właśnie przy tej okazji możemy podzielić się tą dobrą nowiną ze światem - powiedział nam szczęśliwy aktor.

Przez długo udawało im się ukrywać tę informację przed światem, bo już kilka miesięcy temu Antek i Iza uciekli przed warszawskim światem fleszy, czerwonych dywanów i plotek, które nie raz dały popalić całej rodzinie Królikowskich. Zamieszkali we Wrocławiu, w którym wychowywał się młody Królikowski, a w którym niedawno znalazł pracę na planie serialu "Uroczysko". Mieszka tam już od blisko roku.

- Nie ukrywam, że w tym czasie szczególnie doceniamy życie we Wrocławiu, z dala od mediów, a zobowiązania zawodowe prawdopodobnie będą nas tu jeszcze jakiś czas trzymać - mówi nam Antek Królikowski. - Wspominam to miasto z dzieciństwa i cieszę się, że nasze dziecko zapewne tutaj będzie stawiać pierwsze kroki - dodał, a jego oczy aż błyszczą ze szczęścia.

Joanna Opozda komentuje ciążę Izabeli Banaś

Na wieść o tym, że Antek Królikowski spodziewa się dziecka, Joanna Opozda, obecna wciąż żona aktora, poprosiła swoich fanów, by nie atakowali ciężarnej Izabeli. "Jedyne, o co was proszę, to żebyście nie znęcali się nad kobietą w ciąży, bo cały stres, nerwy i płacz odbijają się na dziecku, co niestety często wpływa na jego zdrowie" - napisała z klasą na swoim Instagramie. Kto by się spodziewał?

