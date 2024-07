Niewiarygodne, co planuje Tomasz Kot. To już jest przesądzone

Antek Królikowski od pewnego czasu jest w związku z długowłosą Izabelą Banaś. Aktor i jego tajemnicza partnerka bardzo chętnie pojawiają się na różnych show-biznesowych wydarzeniach, w których 35-latek bierze udział.

Kim jest ukochana Antka Królikowskiego?

Izabela Banaś, z którą chętnie pokazuje się Antek Królikowski, z zawodu jest prawniczką. Kobieta jakiś czas temu na swoim InstaStories opublikowała wpis, w którym ogłosiła, że jest magistrem prawa. Podziękowała w nim również za wsparcie, jakie dali jej rodzice oraz ukochany Antek.

"Od dziś jestem magistrem prawa. Mamo, tato, Antku - kocham was bardzo i dziękuję, że jesteście, bo cudowniejszej rodziny nie mogłabym sobie wymarzyć. Dziękuję wszystkim dobrym duszyczkom, które trzymały za mnie kciuki. Myślę, że również osoby rzucające mi kłody pod nogi przez ostatni rok, szczególnie zawodowo, zmobilizowały mnie i przyczyniły się do takiej determinacji, że zdałam obronę na 5" - napisała Iza.

Jakiś czas temu w mediach pojawiła się informacja, że Iza oraz Antek nie mieszkają już w Warszawie. Para miała przeprowadzić się do Wrocławia.

"Iza nie jest przyzwyczajona do życia na świeczniku. Sława Antka okazała się bardzo uciążliwa. A we Wrocławiu mają spokój, nikt za nimi nie jeździ, nie sprzedaje ich do prasy" - miał powiedzieć tygodnikowi "Na żywo" przyjaciel pary.

Zakochani we Wrocławiu mają miło spędzać czas. Królikowski świetnie odnajduje się w tym mieście, ponieważ to jego rodzinne strony.

"Odnawia kontakty, pokazuje Izie swoje ulubione miejsca, chodzą na długie spacery - cytuje swojego rozmówcę "Na żywo". - We Wrocławiu Antek wreszcie jest spokojny. Teraz to jego azyl" - można było przeczytać w gazecie.

Antek Królikowski o fake newsach mówi wprost

Jakiś czas temu Antek Królikowski w rozmowie z "Super Expressem" wyjawił, że jest osobą publiczną i jego życie zawsze będzie budzić ogromne emocje wśród internautów. Dodał, iż zdaje sobie sprawę z tego, że w mediach może pojawić się sporo nieprawdy.

"Przede wszystkim jestem sobą. Rozumiem to, że życie prywatne osób publicznych jest dla ludzi zwyczajnie ciekawe. Szczególnie gdy ci dzielą się swoją prywatą i poniekąd przyzwyczajają do tego odbiorców. Jednak opinia publiczna opiera się niestety o masę fake newsów, które są często krzywdzące i wręcz preparowane przez niektóre portale tylko dla zasięgów. Niestety, osoby spoza show-biznesu często wierzą w nie ślepo, co więcej - na ich podstawie oceniają i domagają się reakcji, a jeśli nie reagujesz, to przecież musi być prawda… Powołują się na wolność słowa, nie zważając na to, że każdy człowiek ma prawo do wolności, w tym też do niekomentowania głupot tego niewartych" - powiedział w wywiadzie.

