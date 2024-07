Antek Królikowski wraz z ukochaną Izabelą Banaś pojawił się na Festivalu CZPL, który nosi imię jego zmarłego ojca śp. Pawła Królikowskiego. Podczas uroczystości uwagę zwrócił brzuszek 28-latki. W rozmowie z "Super Expressem" Antek potwierdził, że piękna blondynka jest w ciąży. Para więc spodziewa się dziecka. Głos w sprawie zajęła była partnerka Pawła Joanna Opozda. Aktorka opublikowała specjalne oświadczenie na swoim InstaStories.

"Kudowa zawsze będzie miała szczególne miejsce w moim sercu, dlatego nie mogło zabraknąć w tym roku również nas. Wraz z Izą spodziewamy się dziecka i cieszę się, że to właśnie przy tej okazji możemy podzielić się tą dobrą nowiną ze światem" - powiedział Królikowski w rozmowie z "Super Expressem".

Joanna Opozda komentuje wieści o ciąży nowej ukochanej Królikowskiego

Joanna, będąc w związku z Antkiem, doczekała się z nim pociechy. Mały Vincent ma już dwa latka. Relacja między rodzicami chłopca nie przetrwała jednak próby czasu. Opozda i Królikowski rozstali się i poszli w różne strony. 36-latka spełnia się jako wzięta aktorka, a gwiazdor odnalazł szczęście u boku pięknej Izabeli.

Po ogłoszeniu Antka na łamach "Super Expressu" w mediach zawrzało. Wielu dziennikarzy zaczęło dzwonić do Joanny Opozdy o komentarz w sprawie. Aktorka odniosła się do tego na swoim InstaStories.

"Drodzy państwo, od samego rana jestem bombardowana telefonami. Napisały do mnie chyba wszystkie redakcje w tym kraju. Nie będę komentować zaistniałej sytuacji. Jedyne, o co was proszę, to żebyście się nie znęcali nad kobietą w ciąży, bo cały stres, nerwy i płacz odbijają się na dziecku, co niestety często wpływa na jego zdrowie" - napisała w sieci Joanna.

Na kolejnym kaflu na InstaStories Joanny można było przeczytać wypowiedź Opozdy na temat dziecka Antka i Izy. Aktorka dodała też, że kobiety powinny być chronione.

"Dziecko zawsze jest niewinne. Prosiło się na świat i powinno dorastać w spokoju i szczęściu. Mnie i Vincentowi zostało to odebrane, co wiązało się z ogromnymi problemami zdrowotnymi natury emocjonalnej i fizycznej. Była to trauma, której nie życzę absolutnie nikomu. Uważam, że kobiety w ciąży powinny być pod ochroną. Pamiętajcie, że czyniąc im krzywdę, czynicie krzywdę niewinnym istotom dorastającym w ich brzuchach" - można było przeczytać w sieci.

Joanna dodała także krótkie nagranie z Vincetem. Spodziewaliście się po niej takich słów?

