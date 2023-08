Antek Królikowski ma prywatną szoferkę. Musicie zobaczyć, jak Iza wyprowadza psa. Totalne szaleństwo

Antek Królikowski ma prywatną szoferkę. Musicie zobaczyć, jak jego dziewczyna wyprowadza psa. Totalne szaleństwo

Antek Królikowski ma szczęście do pięknych kobiet, ale trudno powiedzieć, by miał szczęście w miłości. Aż do teraz. Bo piękna prawniczka Izabela Banaś trwa przy nim mimo przeciwności losu i wielkiego zamieszania wokół aktora. A do tego robi wszystko, by ułatwiać mu życie.

Ostatnio para była widziana na warszawskim placu Zbawiciela, gdzie Antek odwiedził swojego ulubionego barbera, by przyciąć włoski i brodę. Sam stracił prawo jazdy po tym, jak siadł za kółko, będąc pod wpływem substancji psychotropowej. I grozi mu, że nie odzyska prawka nawet przez trzy lata.

Na szczęście może liczyć na ukochaną, która wozi go po mieście, gdy zajdzie taka potrzeba. Przy okazji Iza zabrała ze sobą ich pieska, a smycz... przewiązała sobie w talii. Dzięki temu miała wolne ręce, by trzymać ukochanego za dłoń. To się nazywa kobieca wielozadaniowość.

Zobaczcie nowe zdjęcia Antka Królikowskiego i jego ukochanej.

