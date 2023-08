Antek Królikowski nie płaci alimentów, a potrafi zarobić 300 tys. złotych w 3 tygodnie?! Joanna Opozda wyznała prawdę

Po rozstaniu Marcina Hakiela z Dominiką, do akcji wkracza Kasia Cichopek. Co za zwrot akcji, tego nikt się nie spodziewał!

Prokuratura ściga Antka Królikowskiego. Chodzi o alimenty

Jak poinformował pod koniec lipca rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prok. Szymon Banna: "Antoni K. został oskarżony o uchylanie się w okresie od czerwca 2022 do stycznia 2023 r. od wykonania obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletniego syna oraz żony, określonego co do wysokości orzeczeniem Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie łączna zaległość stanowiła równowartość co najmniej trzech świadczeń miesięcznych".

Jak ustalił "Super Express", Antek powinien płacić 10 tys. zł miesięcznie na swojego syna i żonę. - W zeszłym roku zabezpieczenie przekroczyło dwukrotnie mój dochód, nie mówiąc o innych moich zobowiązaniach. Nie uchylam się od płacenia, lecz kwota 10 tys. zł alimentów miesięcznie przekracza moje obecne możliwości - mówił nam.

Joanna Opozda wyznaje: Antek potrafi zarobić 300 tysięcy w 3 tygodnie

- Alimentów, które wyznaczył sąd, przyglądając się jego możliwościom zarobkowym, Antek potrafi zarobić 300 tysięcy w 3 tygodnie, dalej nie płaci. To ja opiekuje się, utrzymuję i wychowuję naszego syna, bez jakiejkolwiek pomocy z jego strony, więc wolałbym, żeby przestał wypowiadać się na nasz temat w mediach, bo jestem już tym wszystkim zwyczajnie zmęczona. Cierpliwie czekam na decyzję prokuratury i sądu - usłyszeliśmy.

Joanna Opozda skomentowała także słowa męża, że ich relacje idą "ku dobremu". - Nie wiem, co u niego idzie "ku dobremu", na pewno jednak nie chodziło tutaj o nasze relacje ani o jego relacje z dzieckiem, bo tych relacji zwyczajnie nie ma. Od początku grudnia zeszłego roku Antek nawet raz nie napisał, nie zadzwonił, nie zaproponował spotkania z synem, nie wyszedł z żadną inicjatywą, tylko ja proponowałam spotkania, które ostatecznie nie doszły do skutku, bo zawsze coś mu nie pasowało - dodała.

Co na to Antek? Do chwili publikacji nie odpowiedział na nasze pytanie.

