Wiemy, jaka będzie pogoda w Wielkanoc. Padły konkretne temperatury. Burze w prognozach IMGW

Pogoda na Wielkanoc 2025. IMGW zapowiada burze

Coraz więcej Polaków zastanawia się, jaka będzie pogoda w Wielkanoc. Zwłaszcza, że święta już za kilka dni. Niedawno na podstawie rozmowy z rzecznikiem IMGW informowaliśmy o możliwym ochłodzeniu i prawdopodobnych opadach, nawet śniegu. Co mówią najnowsze prognozy?

Wielka Sobota (19 kwietnia) dość pochmurna, z przelotnym deszczem. We wschodniej i centralnej Polsce możliwe burze. Od zachodu do naszego kraju wkroczy chłodniejsze powietrze. Termometry pokażą zaledwie od 8°C do 15°C. To duża zmiana w porównaniu z początkiem trwającego tygodnia, gdzie w wielu miejscach temperatura przekracza 20°C. Na pozostałym obszarze wciąż ciepło, z temperaturą od 19°C do 22°C. - Wiatr słaby, na północnym wschodzie i w centrum z kierunków południowych, na pozostałym obszarze północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać do 65 km/h - zapowiada IMGW.

Wielkanocna niedziela (20 kwietnia) także z przelotnym deszczem oraz możliwymi burzami na krańcach wschodnich. Na termometrach od 14°C w kotlinach górskich i 15°C na zachodzie do 18-19°C we wschodnich regionach. Najchłodniej nad morzem, tam od 9°C do 14°C. - Umiarkowany wiatr wiał będzie z północnego zachodu i zachodu. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać do 60 km/h - przewiduje IMGW.

Prognoza dobowej temperatury maksymalnej na 10 dni (ECMWF)Wyniki prezentowane na mapach podlegają codziennej aktualizacji. Prawdopodobieństwo wystąpienia wskazanych wartości może ulec zmianom#IMGW pic.twitter.com/n5T5sMd4N6— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 14, 2025

Zimy w Wielkanoc nie będzie, ale temperatury spadną

Jak widać, zimowa pogoda w Wielkanoc nam nie grozi, jednak nie będzie tak ciepło jak na początku trwającego tygodnia, kiedy termometry w Polsce pokazywać będą typowo letnie wartości. W poniedziałek (14 kwietnia) przelotny deszcz. Prognozowane są też burze w północnej, zachodniej i centralnej Polsce. Burzom mogą towarzyszyć opady deszczu do 15 mm oraz porywisty wiatr. Najniższe temperatura nad morzem, od 9°C na Helu do 15°C w zachodniej części Wybrzeża. Na pozostałym obszarze od 16°C na Suwalszczyźnie. Bardzo ciepło w centrum, tam około 21°C, a także w zachodniej i południowej Polsce, gdzie termometry wskażą 22-23°C. - Wiatr będzie słaby, tylko na południowym wschodzie umiarkowany, na obszarach podgórskich Podkarpacia w porywach do 65 km/h, południowy i południowo-zachodni - zapowiada IMGW.

We wtorek (15 kwietnia) pogodnie na północnym wschodzie oraz w centrum. Na pozostałym obszarze miejscami może spaść deszcz. Uwaga na mgły, które rano mogą ograniczać widzialność do 500 metrów. Najchłodniej na Helu, tam około 11°C. W kotlinach karpackich około 15°C. Niewiele cieplej na południowym wschodzie, od 16-17°C. W zachodniej Polsce około około 20°C, a najcieplej na południowym wschodzie, tam 21-22°C. - Słaby i umiarkowany, a chwilami też porywisty wiatr, wiał będzie z południowego wschodu. Najsilniejszych porywów wiatru spodziewamy się na zachodzie, gdzie osiągać one mogą do 55 km/h - prognozuje IMGW.

W środę (16 kwietnia) pogodnie na południowym wschodzie Polski. Na pozostałym obszarze przelotny deszcz, zaś burze przewidywane są dla wschodnich i północno-wschodnich regionów. Najchłodniej na Helu, tam około 12°C. Na pozostałym obszarze niemal letnie temperatury. W północnej i wschodniej Polsce 18-20°C, w centrum koło 22°C w centrum, na zachodzie do 23°C, a najcieplej lokalnie na południu kraju, tam 24°C. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie okresami porywisty, w czasie burz w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych - zapowiada IMGW.

Wielki Czwartek jak w środku lata. Nawet 27 stopni

Jeszcze cieplej w Wielki Czwartek (17 kwietnia). Na południu kraju termometry wskażą nawet 27°C, niewiele chłodniej w centrum. Nawet w górach 20-22°C. Najchłodniej na Helu, ale i tam około 15°C. Będzie nie tylko ciepło, ale i słonecznie. Tylko na północnym wschodzie możliwy przelotny deszcz i burze. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z południa i południowego wschodu. Jedynie w czasie burz porywy wiatru osiągać mogą do 60 km/h - czytamy w komunikacie IMGW.

Wielki Piątek (18 kwietnia) słoneczny we wschodnich regionach, a także na Pomorzu Gdańskim. Na pozostałym obszarze miejscami spadnie przelotny deszcz, a na obszarach podgórskich oraz w górach na Górnym Śląsku i w Małopolsce możliwe również burze. Najchłodniej na Helu, tam 13°C. W kotlinach górskich oraz na północnym zachodzie 17-19°C. W centrum i na południowym wschodzie letnie temperatury, do 25°C. - Wiatr będzie słaby, na zachodzie umiarkowany i porywisty, w czasie burz w porywach do 60 km/h, południowo-wschodni, tylko na zachodzie południowy, skręcający na zachodni - przewiduje IMGW.

